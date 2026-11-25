Taís Araujo fez aniversário e recebeu homenagem do marido, Lázaro Ramos - Reprodução / Instagram

Taís Araujo fez aniversário e recebeu homenagem do marido, Lázaro RamosReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 13:57

Parabéns! Taís Araujo completa 48 anos nesta quarta-feira (25) e recebeu várias homenagens, inclusive do marido, Lázaro Ramos . Através das redes sociais, o ator compartilhou um texto no qual se declarou à amada.

fotogaleria

"Hoje é aniversário do meu mozinho! Mais um ano em que celebro sua vida e acompanho de perto seus tantos movimentos. Você é uma camaleoa, sempre se reinventando, com uma sede enorme de viver e uma paixão gigantesca por cada segundo da vida", iniciou o artista, na legenda da publicação.



Por fim, Lázaro desejou "dengo, sorrisos, abraços" e mais. "Meu amor, que seu dia seja repleto de dengo, como você merece, de sorrisos para te animar, abraços para te acolher e mensagens bonitas para te incentivar a seguir vivendo tudo o que deseja. Te amo! Feliz aniversário."

O ator também compartilhou uma sequência de registros ao lado da aniversariante, incluindo de uma viagem dos dois à Veneza, na Itália, onde fizeram o tradicional passeio de gôndola. Casados há 22 anos, Taís e Lázaro são pais de João Vicente, de 15, e Maria Antônia, de 11.

Nos comentários da publicação, famosos também desejaram felicitações a atriz. "Viva! Feliz aniversário", escreveu Renata Sorrah. "Viva ela", comentou Andréia Horta. "Viva Taís. Saúde e amor", disse Luis Miranda. "Feliz vida inteira", expressou Rita Batista.

Lázaro retribuiu o gesto romântico, já que Taís também publicou uma homenagem no dia 1º de novembro, quando o ator fez aniversário. "Laz, hoje você faz 48 anos! Coisa mais linda te acompanhar desde os seus 25. Que alegria testemunhar o homem incrível que você se tornou, pai presente, responsável, comprometido e amoroso. Companheiro maravilhoso, amigo leal, firme e carinhoso. Te amo, meu amor! Que Deus te abençoe, ilumine seus caminhos e suas escolhas. Passos firmes e coração no lugar. Te amo infinito", escreveu a atriz, na ocasião.

'Em Família'

Em setembro, o casal participou do programa "Em Família", da mesma emissora, comandado por Eliana. Eles foram à casa do tio da atriz, Silvinho, e recordaram o começo da relação. Xande de Pilares também fez parte do momento especial.

'A Nobreza do Amor' e mais

Taís e Lázaro também trabalharam juntos recentemente na novela "A Nobreza do Amor", que teve o último capitulo exibido no dia 6 deste mês. No antigo folhetim das 18h da TV Globo, o ator interpretou o grande vilão Jendal. Já a atriz deu vida à Rainha Menemi, que integrou o elenco na reta final da trama.

A novela estrelada por Duda Santos foi substituída por "Lá na Minha Terra", folhetim escrito por Mário Teixeira e protagonizado por Dira Paes. Daniel de Oliveira, Mateus Solano, Lilia Cabral, Miguel Rômulo, Danilo Mesquita, Gabriela Loran são alguns dos atores que também integram o elenco.