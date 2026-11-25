Manu Bahtidão e Marvvila Gabriel de Castro / Divulgação
Apesar do calor de 40 graus, o público acompanhou as seis horas de gravação na quadra da comunidade. Além de Dilsinho, Mumuzinho e Manu Bahtidão, Yan, Vitinho, Mr. Dan, Amanda Amado, Vick e Lary dividiram os vocais com a pagodeira, que realizou duas trocas de figurino durante a apresentação.
"A gente pensou em cada detalhe de 'Vivências' e fez esse trabalho com muito carinho e profissionalismo. O pagode é a minha base, é a minha essência. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dividir o palco com gente que, assim como eu, vem do pagode e também com artistas que trazem outras referências. Pra mim, com pagode tudo fica bom!", declarou Marvvila.
A artista também destacou a recepção dos moradores de Tavares Bastos, que cantaram ao longo da apresentação. Após o fim da gravação, Marvvila permaneceu na quadra para tirar fotos com os fãs. "Foi maravilhoso estar aqui, cantar com tantos talentos e ouvir os moradores cantando junto. Essa energia da comunidade faz parte de 'Vivências'", afirmou.
Com apresentações pelo Brasil e passagens pela Europa, Marvvila amplia seu repertório com as 15 faixas de "Vivências". A primeira música de trabalho tem lançamento previsto ainda para 2026, enquanto as demais chegarão às plataformas digitais ao longo de 2027.
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