Manu Bahtidão e Marvvila - Gabriel de Castro / Divulgação

Manu Bahtidão e Marvvila Gabriel de Castro / Divulgação

Publicado 25/11/2026 14:27

Marvvila reuniu Dilsinho, Mumuzinho, Manu Bahtidão e outros artistas na comunidade Tavares Bastos, no Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (24), para a gravação de seu novo audiovisual, "Vivências". O projeto, que conta com 11 músicas inéditas e quatro regravações, teve a presença de moradores da região, familiares, amigos e fãs da cantora.

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Apesar do calor de 40 graus, o público acompanhou as seis horas de gravação na quadra da comunidade. Além de Dilsinho, Mumuzinho e Manu Bahtidão, Yan, Vitinho, Mr. Dan, Amanda Amado, Vick e Lary dividiram os vocais com a pagodeira, que realizou duas trocas de figurino durante a apresentação.



"A gente pensou em cada detalhe de 'Vivências' e fez esse trabalho com muito carinho e profissionalismo. O pagode é a minha base, é a minha essência. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dividir o palco com gente que, assim como eu, vem do pagode e também com artistas que trazem outras referências. Pra mim, com pagode tudo fica bom!", declarou Marvvila.



A artista também destacou a recepção dos moradores de Tavares Bastos, que cantaram ao longo da apresentação. Após o fim da gravação, Marvvila permaneceu na quadra para tirar fotos com os fãs. "Foi maravilhoso estar aqui, cantar com tantos talentos e ouvir os moradores cantando junto. Essa energia da comunidade faz parte de 'Vivências'", afirmou. Apesar do calor de 40 graus, o público acompanhou as seis horas de gravação na quadra da comunidade. Além de Dilsinho, Mumuzinho e Manu Bahtidão, Yan, Vitinho, Mr. Dan, Amanda Amado, Vick e Lary dividiram os vocais com a pagodeira, que realizou duas trocas de figurino durante a apresentação."A gente pensou em cada detalhe de 'Vivências' e fez esse trabalho com muito carinho e profissionalismo. O pagode é a minha base, é a minha essência. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dividir o palco com gente que, assim como eu, vem do pagode e também com artistas que trazem outras referências. Pra mim, com pagode tudo fica bom!", declarou Marvvila.A artista também destacou a recepção dos moradores de Tavares Bastos, que cantaram ao longo da apresentação. Após o fim da gravação, Marvvila permaneceu na quadra para tirar fotos com os fãs. "Foi maravilhoso estar aqui, cantar com tantos talentos e ouvir os moradores cantando junto. Essa energia da comunidade faz parte de 'Vivências'", afirmou.

O cenário da gravação contou com elementos que remetem aos tradicionais encontros de samba e pagode. Painéis em estilo lambe-lambe, com retratos de Marvvila, frases e ilustrações de discos de vinil, ocuparam o entorno do palco e o alambrado da quadra. Engradados coloridos, estruturas de madeira e banquetas brancas de alumínio completaram a decoração, que teve as casas da comunidade como pano de fundo.

O novo audiovisual sucede os trabalhos da cantora com o projeto "Só VVAMO" e marca a retomada de parcerias profissionais. Lelê, que participou de "Só VVAMO Sunset" e "Só VVAMO na Ilha", assina a direção musical. Já a direção de vídeo ficou a cargo de Rômulo Lobo, parceiro de longa data da artista.



Com apresentações pelo Brasil e passagens pela Europa, Marvvila amplia seu repertório com as 15 faixas de "Vivências". A primeira música de trabalho tem lançamento previsto ainda para 2026, enquanto as demais chegarão às plataformas digitais ao longo de 2027.