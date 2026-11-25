Patricia Abravanel - Reprodução / Instagram

Patricia AbravanelReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 15:02

Patricia Abravanel , de 49 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (25), para se pronunciar sobre as notícias a respeito de seu casamento com o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, da mesma idade. Desde outubro, a apresentadora do SBT é alvo de rumores sobre uma suposta crise conjugal, tentativa de reconciliação e até um possível pedido de divórcio. A filha de Silvio Santos (1930-2024) negou as informações e pediu respeito à privacidade da família.

Leia mais: Patricia Abravanel reverencia e se declara para Xuxa ao vivo



"Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade. Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas", declarou.



Casados há nove anos, Patricia e Fábio são pais de três filhos: Pedro, de 12 anos, Jane, de 8, e Senor, de 7. Apesar de negar as especulações, a apresentadora não esclareceu o atual status do relacionamento com o político. "Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade. Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas", declarou.Casados há nove anos, Patricia e Fábio são pais de três filhos: Pedro, de 12 anos, Jane, de 8, e Senor, de 7. Apesar de negar as especulações, a apresentadora não esclareceu o atual status do relacionamento com o político.

Entenda os rumores

As especulações sobre uma possível separação tiveram início em outubro, quando Patricia apareceu sem aliança durante a comemoração de seu aniversário de 49 anos, em uma gravação no SBT. O detalhe chamou a atenção e levantou dúvidas sobre o relacionamento.



Ainda naquele mês, a apresentadora embarcou para a Itália na companhia dos três filhos e da mãe, a escritora Iris Abravanel. Na volta ao Brasil, a comunicadora retomou os compromissos profissionais e repercutiu nas redes sociais por causa de uma interação com Diogo Nogueira.



Na ocasião, Patricia reagiu a um suposto "flerte" do sambista durante uma gravação na emissora. Segundo a revista Quem, a equipe do programa interpretou o momento como uma brincadeira.

Entre as notícias que circularam nas últimas semanas está a de que Patricia teria decidido dar uma nova chance ao casamento com Fábio Faria. A suposta tentativa de reconciliação teria ocorrido por influência de Iris Abravanel, que teria aconselhado a filha.



Já na última segunda-feira (23), uma nova versão sobre a relação ganhou repercussão. Desta vez, a informação era de que a apresentadora teria dado entrada nos papéis do divórcio. O ex-ministro também teria pedido desculpas às irmãs de Patricia e a outros integrantes da família Abravanel pela exposição do assunto na imprensa.

