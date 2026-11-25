Patricia AbravanelReprodução / Instagram
"Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade. Peço, com carinho, respeito à privacidade da minha família, especialmente considerando que há três crianças pequenas envolvidas e que precisam ser preservadas", declarou.
Casados há nove anos, Patricia e Fábio são pais de três filhos: Pedro, de 12 anos, Jane, de 8, e Senor, de 7. Apesar de negar as especulações, a apresentadora não esclareceu o atual status do relacionamento com o político.
Entenda os rumores
Ainda naquele mês, a apresentadora embarcou para a Itália na companhia dos três filhos e da mãe, a escritora Iris Abravanel. Na volta ao Brasil, a comunicadora retomou os compromissos profissionais e repercutiu nas redes sociais por causa de uma interação com Diogo Nogueira.
Na ocasião, Patricia reagiu a um suposto "flerte" do sambista durante uma gravação na emissora. Segundo a revista Quem, a equipe do programa interpretou o momento como uma brincadeira.
Já na última segunda-feira (23), uma nova versão sobre a relação ganhou repercussão. Desta vez, a informação era de que a apresentadora teria dado entrada nos papéis do divórcio. O ex-ministro também teria pedido desculpas às irmãs de Patricia e a outros integrantes da família Abravanel pela exposição do assunto na imprensa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.