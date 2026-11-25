Virginia Fonseca ganha rosas em meio a rumores de novos affairs - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca ganha rosas em meio a rumores de novos affairsReprodução Instagram

Publicado 25/11/2026 16:17

Um novo buquê de rosas vermelhas movimentou as redes sociais de Virginia Fonseca nesta terça-feira (25). A influenciadora, de 27 anos, mostrou o presente nos Stories do Instagram e deixou uma declaração sobre o mimo, sem identificar quem estava por trás da surpresa. A publicação acontece em meio a especulações sobre sua vida amorosa, que recentemente envolveram o piloto César Ramos e o jogador de futebol Kauã Elias.

"Amo receber rosas", escreveu Virginia ao compartilhar a fotografia, acompanhada de um coração branco. A empresária costuma dividir com os seguidores os buquês que recebe, mas geralmente mantém em segredo a identidade dos remetentes. A frequência das publicações também costuma despertar comentários e teorias entre os internautas.



Um dos nomes associados à influenciadora nos últimos dias é o de Kauã Elias, de 20 anos, atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os rumores ganharam força depois que os dois foram vistos no mesmo camarote durante o Caldas Country Festival, em Caldas Novas, Goiás. O jogador também estava acompanhado de pessoas próximas a Virginia.



A aproximação não começou no evento. Em outubro, Kauã já havia interagido com publicações da empresária nas redes sociais, deixando um emoji apaixonado em uma foto. Mais recentemente, após a repercussão do encontro no festival, Virginia publicou um meme em espanhol com uma mensagem sugestiva: "Gracias por tu corazón en mi story, pero prefiero un beso", que significa "Obrigada pelo seu coração no meu Story, mas prefiro um beijo". A influenciadora acrescentou um emoji de risada, mas não mencionou ninguém.





Buquês já levantaram suspeitas sobre outros romances





Antes das especulações envolvendo Kauã, Virginia também teve seu nome associado ao piloto César Ramos. Segundo rumores divulgados na imprensa, os dois teriam trocado beijos durante uma festa após o Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo.



No início de novembro, a influenciadora já havia exibido outro arranjo de rosas vermelhas. Na ocasião, a publicação foi acompanhada pela música "Entregador de Flor", de Diego e Victor Hugo, e aconteceu enquanto circulavam comentários sobre uma possível aproximação com o jogador. Na mesma época, Virginia chegou a assistir a uma partida de Kauã.



Anteriormente, outro buquê também despertou especulações entre os seguidores. Poucas semanas depois do término com Vini Jr., internautas levantaram a possibilidade de que as flores tivessem sido enviadas pelo jogador do Real Madrid. Na ocasião, os comentários foram divididos entre quem apostava em uma reconciliação e quem suspeitava de um novo admirador.



Apesar das teorias, Virginia não confirmou a identidade de nenhum dos remetentes nem assumiu publicamente os supostos novos relacionamentos.