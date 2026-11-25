Musa da Grande Rio, Rafaela Mesquita lamenta incidente com ritmista - Reprodução / Instagram

Musa da Grande Rio, Rafaela Mesquita lamenta incidente com ritmistaReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2026 18:13

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Ao comentar o episódio, a bailarina revelou que estava nervosa por se apresentar sozinha naquele espaço pela primeira vez e destacou a importância do momento para sua trajetória no Carnaval. "Oi, gente. Queria falar sobre o que aconteceu no palco da Grande Rio. Era a primeira vez que eu sambava sozinha ali, um momento que eu sempre sonhei viver. Eu tava muito nervosa e acabei calculando mal o espaço. Quando percebi, já tinha esbarrado no instrumento da ritmista e derrubado ele", explicou.Rafaela também justificou a falta de reação logo após o incidente. A musa admitiu que poderia ter ajudado a integrante da bateria a recuperar o instrumento e afirmou que se desculpou pessoalmente ainda durante o ensaio. "Na hora eu travei. Fiquei sem reação e demorei a me dar conta de que podia ter ajudado a pegar o instrumento. Fiquei muito envergonhada e pedi desculpas a ela ali mesmo", contou.No pronunciamento, a namorada de Jesus Luz fez questão de renovar o pedido de desculpas publicamente. A artista reconheceu que deveria ter prestado mais atenção ao espaço destinado aos ritmistas e ressaltou seu respeito pelos profissionais da agremiação. "Quero te pedir desculpas mais uma vez, de coração. Eu sinto muito por ter atrapalhado o seu trabalho e pelo constrangimento que causei. Foi sem querer, e eu devia ter prestado mais atenção. Tenho muito respeito por você, pela bateria e por todo mundo que tava ali", declarou.Apesar da experiência como bailarina na televisão, Rafaela reconheceu que ainda tem muito a aprender para sua estreia como musa. Para aprimorar seu samba antes do desfile na Marquês de Sapucaí, a artista pretende recorrer à experiência de Luciene Santinha, que também ocupa o posto de musa da Grande Rio e possui uma longa trajetória na folia carioca."Tenho que aprender muita coisa ainda, eu tenho noção disso! Quero ter aulas com a Santinha, que é minha amiga e musa da Grande Rio. Tenho muita admiração por ela", finalizou.