Musa da Grande Rio, Rafaela Mesquita lamenta incidente com ritmistaReprodução / Instagram
A artista, que namora Jesus Luz, vai desfilar ao lado do modelo pela escola de samba de Duque de Caxias no Carnaval de 2027. No registro que viralizou na internet, Rafaela aparece durante sua apresentação, quando atinge acidentalmente o chocalho da ritmista, que cai no chão.
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Ao comentar o episódio, a bailarina revelou que estava nervosa por se apresentar sozinha naquele espaço pela primeira vez e destacou a importância do momento para sua trajetória no Carnaval. "Oi, gente. Queria falar sobre o que aconteceu no palco da Grande Rio. Era a primeira vez que eu sambava sozinha ali, um momento que eu sempre sonhei viver. Eu tava muito nervosa e acabei calculando mal o espaço. Quando percebi, já tinha esbarrado no instrumento da ritmista e derrubado ele", explicou.
Rafaela também justificou a falta de reação logo após o incidente. A musa admitiu que poderia ter ajudado a integrante da bateria a recuperar o instrumento e afirmou que se desculpou pessoalmente ainda durante o ensaio. "Na hora eu travei. Fiquei sem reação e demorei a me dar conta de que podia ter ajudado a pegar o instrumento. Fiquei muito envergonhada e pedi desculpas a ela ali mesmo", contou.
No pronunciamento, a namorada de Jesus Luz fez questão de renovar o pedido de desculpas publicamente. A artista reconheceu que deveria ter prestado mais atenção ao espaço destinado aos ritmistas e ressaltou seu respeito pelos profissionais da agremiação. "Quero te pedir desculpas mais uma vez, de coração. Eu sinto muito por ter atrapalhado o seu trabalho e pelo constrangimento que causei. Foi sem querer, e eu devia ter prestado mais atenção. Tenho muito respeito por você, pela bateria e por todo mundo que tava ali", declarou.
Apesar da experiência como bailarina na televisão, Rafaela reconheceu que ainda tem muito a aprender para sua estreia como musa. Para aprimorar seu samba antes do desfile na Marquês de Sapucaí, a artista pretende recorrer à experiência de Luciene Santinha, que também ocupa o posto de musa da Grande Rio e possui uma longa trajetória na folia carioca.
"Tenho que aprender muita coisa ainda, eu tenho noção disso! Quero ter aulas com a Santinha, que é minha amiga e musa da Grande Rio. Tenho muita admiração por ela", finalizou.
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