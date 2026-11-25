Kéfera disse que médica criticou seu corpo e espalhou foto seminua - Reprodução de vídeo / Instagram

Kéfera disse que médica criticou seu corpo e espalhou foto seminuaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/11/2026 19:00

Kéfera Buchmann , de 33 anos, utlizou os stories do Instagram, nesta quarta-feira (25), para desabafar sobre uma situação que enfrentou com uma médica. De acordo com a influenciadora digital, uma doutora criticou o seu corpo e espalhou uma foto seminua da atriz.

"Olha como é importante a gente pesquisar muito bem com quem a gente vai fazer procedimento estético. Agora, graças a Deus eu estou com uma doutora que é ótima profissional, excelente médica. Antes disso, eu caí no perfil de uma médica chamada Gabriela Camargo", iniciou ela.

A influenciadora afirmou que fez uma consulta inicial, mas não seguiu com o tratamento por não se sentir segura. "Eu fiz consulta com ela, me senti zero segura. Ela veio oferecer parceria, falar quantos milhões de reais custam para fazer procedimento com ela, [perguntou] se eu me interessava em fazer parceria. E falei: 'Vou ver e te aviso'. Não me senti segura com ela. E ela falou: 'Ai, deixa eu ver o seu bumbum'. Porque era estimulador de colágeno. Falou: 'Estou 'printando' para você ver'."

A atriz mostrou uma captura de tela, que, segundo ela, era da conversa com a médica que disse, ao enviar uma foto de Kéfera: "Pura edição ela. Até eu fiquei chocada. Edita tudo e mostra o que não é". "E agora recebi no WhatsApp ela falando mal de mim. Provavelmente ela encaminhou essa foto e foi falar mal de mim para alguém, só que faltou pensar um pouquinho e ela mandou para mim mesma. Aí eu na mesma hora mandei um áudio."



"E a foto que ela tem eu estou com celulite, sim. Primeiro, porque a gente é mulher e é normal. Ainda falei: 'Doutora, quero voltar a ter o bumbum que estava lá em 2024'", afirmou a influenciadora, que complementou:

"Estou deixando o restante da conversa aqui porque, inclusive, eu avisei a ela que ia postar aqui nos stories. Eu achei, assim, de baixo nível, ela dizer que teve que se justificar para a Renova. Eu amo o trabalho deles, é uma marca de estimulador de colágeno, de preenchimento. E com certeza eles não tem nada a ver com isso. [...] Aí ela disse que está espalhando a minha foto por aí porque tinha que se justificar para a marca", disse.



"Estou profundamente arrependida por ter passado em consulta com ela. Durante a consulta, ela não me passou confiança e, provavelmente, era a minha intuição dizendo para eu pular fora. Porque eu não fiz o procedimento com ela. E eu vou acionar o meu jurídico com toda certeza porque a doutora Gabriela Camargo está divulgando uma foto minha - espalhando por WhatsApp - uma foto minha seminua, sem a minha autorização."

"E ainda falando mal do meu corpo. Poxa vida, como você vai confiar em uma médica que sai por aí falando mal do corpo da paciente? Ela faz um procedimento que é para melhorar a textura de pele, celulite. Mas do jeito que ela fala, de uma forma tão grotesca, sabe? Isso é uma quebra de sigilo médico, na minha opinião, tão grande... nossa, gente. O pessoal está se passando ultimamente. Uma dica: Dra. Gabriela Camargo, fujam. Porque é uma péssima profissional", detonou Kéfera.



"O que mais me entristece é ver uma médica mulher zombando do corpo de outra mulher. E essa médica trabalha com a parte estética. Então, é uma pessoa que era para estar enaltecendo outras mulheres e ajudando com que a gente enxergasse o melhor de nós mesmas, fazendo procedimentos para melhoras aqui e ali, ressaltando a nossa beleza natural. Enfim, não foi isso que aconteceu. Não sou paciente dela, sinto muito pelas pacientes dela. Eu não sei se ela fala mal de vocês também, se ela zoa o corpo de vocês. Ela falou que meu corpo é edição."



Em seguida, a atriz mostrou um vídeo de biquíni na praia, ao ressaltar que o corpo muda no decorrer do ano. "No verão, eu fico desse jeito. Tu acha que eu fico o ano inteiro com esse corpo? Lógico que não, começando por esse bronze. [...] Queria que a gente fosse bem unidazinha porque que coisa mais chata."

O perfil da doutora no Instagram, que soma mais de 72 mil seguidores, está privado. O DIA busca contato com a médica. O espaço segue aberto para manifestação.