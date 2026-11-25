Mussunzinho exibe transformação física após parar de beber - Reprodução Instagram

Mussunzinho exibe transformação física após parar de beberReprodução Instagram

Publicado 25/11/2026 19:04

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A transformação acontece após o artista decidir interromper o consumo de bebidas alcoólicas e buscar ajuda para lidar com a dependência. Em julho deste ano, ele revelou que vivia uma relação que classificou como "muito tóxica" com o álcool e que havia tomado a decisão de mudar seus hábitos.Na ocasião, Mussunzinho contou que a retomada dos exercícios físicos foi fundamental para enfrentar o período de abstinência. Segundo o ator, os treinos têm ajudado a manter o equilíbrio emocional durante o processo."Voltei a treinar. E nesses 45 dias, o que tem me ajudado a segurar a cabeça e não surtar é o treino", relatou na época.Além da atividade física, o artista também mencionou o acompanhamento profissional e o uso de fitoterápicos como parte da estratégia adotada para enfrentar as dificuldades após interromper o consumo de álcool.Em seu relato, ele explicou que recebeu orientações do médico Felipe Obadia e comentou sobre o uso de gel de testosterona. Segundo Mussunzinho, o consumo frequente de bebidas alcoólicas havia afetado seus níveis hormonais, algo que ele afirmou desconhecer até iniciar o acompanhamento.