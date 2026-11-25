Giovana Cordeiro comenta rumores de affair com Boca Rosa: Fofoca com meu nomeReprodução Instagram
Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Giovana comentou que não se incomoda com as fofocas envolvendo sua vida pessoal, mas demonstrou irritação com a frequência de um erro específico. Segundo ela, diversas publicações acrescentaram uma letra N ao seu nome, que é escrito com apenas um N.
"Galera, vamos combinar um negócio aqui? Quer fazer fofoca com o meu nome? Faz, fica à vontade, mas escreve meu nome certo. É Giovana com um N só, para de ficar botando meu nome com dois N, eu odeio", declarou.
Na sequência, a artista explicou que a grafia escolhida pela mãe tem um significado especial para a família. Ela contou que a responsável por seu nome também escolheu nomes com sete letras para as três filhas, por acreditar na simbologia associada ao número.
"Odeio quando escrevem meu nome errado. Minha mãe é supersticiosa e eu também. Ela botou o nome das três filhas com sete letras não foi à toa, aí vocês querem me dar uma oitava letra? Não tem", brincou.
"Eu, hein? Que história. Não vem mexer com meu nome", concluiu.
Revelação de Bianca Andrade à Blogueirinha despertou rumores
As especulações sobre o possível affair começaram após Bianca Andrade participar do programa 'Blogueirinha Entrevista', do Multishow, na última segunda-feira (23). Durante a conversa, a influenciadora revelou que havia ficado com uma pessoa que integrou o elenco da atual temporada do 'Dança dos Famosos', quadro exibido no 'Domingão com Huck'.
Curiosa para descobrir a identidade da pessoa, Blogueirinha começou a sugerir nomes de participantes da competição, entre eles Pedro Scooby, MC Livinho e Ed Gama. Bianca descartou algumas possibilidades, mas preferiu não revelar quem era a pessoa com quem havia ficado.
Ao ser questionada se o envolvimento teria sido com uma mulher, a empresária reagiu com bom humor e manteve o mistério. "Eu não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho", respondeu.
A declaração movimentou as redes sociais e levou internautas a especularem sobre a identidade da pessoa. Entre os nomes mais mencionados estava o de Giovana Cordeiro. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, as duas teriam se aproximado nos bastidores da competição e trocado beijos em algumas ocasiões.
Outro episódio que alimentou os comentários foi uma homenagem publicada por Bianca pelo aniversário de 30 anos da atriz. Na ocasião, a influenciadora compartilhou uma mensagem carinhosa: "É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo".
Apesar da repercussão, nenhuma das duas confirmou publicamente o suposto envolvimento amoroso.
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