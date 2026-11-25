Giovana Cordeiro comenta rumores de affair com Boca Rosa: Fofoca com meu nome - Reprodução Instagram

Giovana Cordeiro comenta rumores de affair com Boca Rosa: Fofoca com meu nomeReprodução Instagram

Publicado 25/11/2026 19:56

Giovana Cordeiro, de 30 anos, se pronunciou nesta quarta-feira (25) após ter seu nome envolvido em rumores de um possível affair com a influenciadora Bianca Andrade, de 32, conhecida como Boca Rosa. Em meio à repercussão das especulações nas redes sociais, a atriz aproveitou para fazer um pedido aos internautas e aos veículos de comunicação: que escrevam seu nome corretamente.

fotogaleria



Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Giovana comentou que não se incomoda com as fofocas envolvendo sua vida pessoal, mas demonstrou irritação com a frequência de um erro específico. Segundo ela, diversas publicações acrescentaram uma letra N ao seu nome, que é escrito com apenas um N.



"Galera, vamos combinar um negócio aqui? Quer fazer fofoca com o meu nome? Faz, fica à vontade, mas escreve meu nome certo. É Giovana com um N só, para de ficar botando meu nome com dois N, eu odeio", declarou.



Na sequência, a artista explicou que a grafia escolhida pela mãe tem um significado especial para a família. Ela contou que a responsável por seu nome também escolheu nomes com sete letras para as três filhas, por acreditar na simbologia associada ao número.



"Odeio quando escrevem meu nome errado. Minha mãe é supersticiosa e eu também. Ela botou o nome das três filhas com sete letras não foi à toa, aí vocês querem me dar uma oitava letra? Não tem", brincou. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Giovana comentou que não se incomoda com as fofocas envolvendo sua vida pessoal, mas demonstrou irritação com a frequência de um erro específico. Segundo ela, diversas publicações acrescentaram uma letra N ao seu nome, que é escrito com apenas um N."Galera, vamos combinar um negócio aqui? Quer fazer fofoca com o meu nome? Faz, fica à vontade, mas escreve meu nome certo. É Giovana com um N só, para de ficar botando meu nome com dois N, eu odeio", declarou.Na sequência, a artista explicou que a grafia escolhida pela mãe tem um significado especial para a família. Ela contou que a responsável por seu nome também escolheu nomes com sete letras para as três filhas, por acreditar na simbologia associada ao número."Odeio quando escrevem meu nome errado. Minha mãe é supersticiosa e eu também. Ela botou o nome das três filhas com sete letras não foi à toa, aí vocês querem me dar uma oitava letra? Não tem", brincou.

A atriz, que participa da atual temporada do quadro "Dança dos Famosos", voltou a reforçar que não pretende abrir mão da grafia correta e encerrou o desabafo com mais uma reclamação bem-humorada.



"Eu, hein? Que história. Não vem mexer com meu nome", concluiu.

Revelação de Bianca Andrade à Blogueirinha despertou rumores





As especulações sobre o possível affair começaram após Bianca Andrade participar do programa 'Blogueirinha Entrevista', do Multishow, na última segunda-feira (23). Durante a conversa, a influenciadora revelou que havia ficado com uma pessoa que integrou o elenco da atual temporada do 'Dança dos Famosos', quadro exibido no 'Domingão com Huck'.



Curiosa para descobrir a identidade da pessoa, Blogueirinha começou a sugerir nomes de participantes da competição, entre eles Pedro Scooby, MC Livinho e Ed Gama. Bianca descartou algumas possibilidades, mas preferiu não revelar quem era a pessoa com quem havia ficado.



Ao ser questionada se o envolvimento teria sido com uma mulher, a empresária reagiu com bom humor e manteve o mistério. "Eu não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho", respondeu.



A declaração movimentou as redes sociais e levou internautas a especularem sobre a identidade da pessoa. Entre os nomes mais mencionados estava o de Giovana Cordeiro. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, as duas teriam se aproximado nos bastidores da competição e trocado beijos em algumas ocasiões.



Outro episódio que alimentou os comentários foi uma homenagem publicada por Bianca pelo aniversário de 30 anos da atriz. Na ocasião, a influenciadora compartilhou uma mensagem carinhosa: "É impossível te conhecer e não ficar hipnotizada com tudo".



Apesar da repercussão, nenhuma das duas confirmou publicamente o suposto envolvimento amoroso.