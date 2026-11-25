Luan Pereira e Victória Miranda realizaram o chá revelação - Reprodução de vídeo / Instagram

Luan Pereira e Victória Miranda realizaram o chá revelaçãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/11/2026 19:55

Papais de 'primeira viagem', Luan Pereira e Victória Miranda realizaram um chá revelação intimista, nesta quarta-feira (25), e descobriram que estão à espera de um menino, que se chamará Matteo. Através das redes sociais, o cantor e a influenciadora digital celebraram a novidade e compartilharam registros da festinha ao lado de amigos e familiares.

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"Nosso maior presente de Deus. Bem-vindo Matteo", escreveram Luan e Victória em uma publicação conjunta. A revelação ocorreu por meio de fumaça e papel picado na cor azul, indicando a chegada de um menininho. Ao descobrirem o gênero do herdeiro, os dois se abraçaram. Aos prantos, o sertanejo ajoelhou e beijou a barriga da namorada.

Para a ocasião, o casal apostou em roupas beges, combinando com a decoração da festa. O chá revelação foi no tema country, com muitos elemento de cavalos. Antes de descobrirem o gênero, Luan e Victória deram palpites. O cantor acertou, ao dizer que seria um menino, enquanto a influenciadora achou que era menina.

Anúncio da gravidez e mais

No fim do mês passado, a influenciadora utilizou a mesma rede social para comunicar a gravidez. "Que privilégio viver o que um dia foi oração. Deus nos confiou o presente mais lindo, um pedacinho do nosso amor que já transformou nossas vidas para sempre. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", disse ela, na ocasião.

Ela ainda falou sobre a felicidade com a primeira gravidez. "Você ainda nem chegou aos nossos braços, mas já ocupa o lugar mais bonito dos nossos corações. Nosso maior presente está a caminho, e com ele nasce uma nova versão de nós."

Poucos dias depois, Victória publicou uma sequência de registros, incluindo do ultrassom. "Um dump para vocês da minha galeria recente que eu estava doida para postar", escreveu Victória. No compilado de fotos, a influenciadora mostrou a barriguinha de gestação e o momento que realizou o exame, que mostra o bebê e os batimentos cardíacos. Luan não esteve presente no consultório, mas acompanhou por chamada de vídeo.

Os rumores do affair entre a Victória e Luan iniciaram em agosto de 2025. Dois meses depois, o sertanejo e a influenciadora viajaram para o Chile, oficializando para os seguidores o romance. Eles ficaram noivos em dezembro de 2025, durante um pedido de casamento intimista, e já dividiam a mesma casa em Londrina, no Paraná.



Em julho, o casal comunicou o término do relacionamento. Os dois confirmaram a reconciliação durante viagem para Jericoacoara, no Ceará, no mesmo mês. Na ocasião, a influenciadora apareceu no fundo de um vídeo enquanto o artista cantava.