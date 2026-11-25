Marina Ruy Barbosa aposta em look rosa para jantar de gala - BrazilNews

Marina Ruy Barbosa aposta em look rosa para jantar de galaBrazilNews

Publicado 25/11/2026 22:17

Marina Ruy Barbosa marcou presença em um jantar de gala na noite desta quarta-feira (25), em uma mansão no Jardim Europa, em São Paulo. Para a ocasião, a atriz escolheu um vestido rosa de paetês e transparência, com cropped de gola alta, mangas compridas e saia longa. A produção foi complementada por uma bolsa preta com corrente prateada, maquiagem delicada e os cabelos presos em um coque alto.

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A aparição acontece em meio à repercussão de desentendimentos da artista com antigas amigas e influenciadoras nas redes sociais. Antes do compromisso noturno, Marina também tem dedicado parte de sua agenda a iniciativas ligadas à família. No início do mês, ela prestigiou a mãe, Gio Ruy Barbosa, durante a estreia presencial do Preloved Fashion, projeto que reúne moda, arte, gastronomia e solidariedade.



Idealizada por Gio, que também é proprietária de um brechó de luxo, a iniciativa incentiva a moda circular e promove a arrecadação de recursos para causas sociais. Na ocasião, Marina destacou o trabalho da mãe e a importância da ação beneficente.



"Hoje mais cedo passei pra dar um beijo no evento da minha mãe, apoiadora da moda circular que criou uma empresa há quase 10 anos. O mais importante é que o lucro desse evento vai para causas sociais que nossa família apoia", escreveu a atriz nas redes sociais. A aparição acontece em meio à repercussão de desentendimentos da artista com antigas amigas e influenciadoras nas redes sociais. Antes do compromisso noturno, Marina também tem dedicado parte de sua agenda a iniciativas ligadas à família. No início do mês, ela prestigiou a mãe, Gio Ruy Barbosa, durante a estreia presencial do Preloved Fashion, projeto que reúne moda, arte, gastronomia e solidariedade.Idealizada por Gio, que também é proprietária de um brechó de luxo, a iniciativa incentiva a moda circular e promove a arrecadação de recursos para causas sociais. Na ocasião, Marina destacou o trabalho da mãe e a importância da ação beneficente."Hoje mais cedo passei pra dar um beijo no evento da minha mãe, apoiadora da moda circular que criou uma empresa há quase 10 anos. O mais importante é que o lucro desse evento vai para causas sociais que nossa família apoia", escreveu a atriz nas redes sociais.





Entenda a polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa





A atriz passou a enfrentar uma onda de críticas depois que conversas privadas com a influenciadora Nati Vozza vieram a público, no fim de outubro. O desentendimento ganhou repercussão após Marina manifestar apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma das mensagens divulgadas, Nati questionou o posicionamento político da artista: "Não sei como tem coragem. Eu teria vergonha".



A troca de mensagens provocou novas discussões e foi seguida pelo afastamento de Marina e Luma Costa, sua amiga há mais de 20 anos. As duas deixaram de se seguir no Instagram, e Luma confirmou que houve um desentendimento. A empresária, entretanto, negou que a divergência política tenha motivado o rompimento. Segundo ela, mantém amizades com pessoas que possuem opiniões diferentes.



Outras personalidades também entraram na discussão. Lala Rudge e Shantal estiveram entre as influenciadoras que se manifestaram contra Marina, enquanto a atriz Camila Queiroz também deixou de seguir a ruiva nas redes sociais.



Por outro lado, a artista recebeu manifestações públicas de apoio. O ator João Vicente de Castro afirmou que Marina estaria sendo alvo de uma tentativa de cancelamento e de um ataque coordenado motivado por divergências políticas. As atrizes Carol Garcia e Letícia Rodrigues, colegas de elenco da ruiva na série "Tremembé", também publicaram mensagens em defesa da amiga.