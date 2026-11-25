Luisa Arraes e Chico Chico esperam primeiro filho - Reprodução Instagram

Luisa Arraes e Chico Chico esperam primeiro filhoReprodução Instagram

Publicado 25/11/2026 22:57

A família de Cássia Eller vai ganhar um novo integrante. O cantor Chico Chico e a atriz Luisa Arraes , de 33 anos, estão à espera do primeiro filho. A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (25) pela coluna de Mônica Bergamo, da "Folha de S.Paulo". Os dois estão juntos desde 2024.

fotogaleria



A gravidez chega em um momento curioso da trajetória do casal. Enquanto se prepara para a maternidade, Luisa trabalha justamente na cinebiografia da mãe do namorado, que morreu em dezembro de 2001, aos 39 anos. No longa "Cássia – O Filme", a atriz assume o papel da cantora, um dos principais nomes do rock brasileiro. Chico é filho da artista com o baixista Tavinho Fialho e foi criado por Maria Eugênia Vieira Martins, companheira de Cássia. A gravidez chega em um momento curioso da trajetória do casal. Enquanto se prepara para a maternidade, Luisa trabalha justamente na cinebiografia da mãe do namorado, que morreu em dezembro de 2001, aos 39 anos. No longa "Cássia – O Filme", a atriz assume o papel da cantora, um dos principais nomes do rock brasileiro. Chico é filho da artista com o baixista Tavinho Fialho e foi criado por Maria Eugênia Vieira Martins, companheira de Cássia.



Luisa Arraes interpreta Cássia Eller no cinema



A escolha da atriz para o papel principal aconteceu após um processo seletivo que reuniu mais de cem candidatas. Segundo o diretor Diego Freitas, a intenção não era encontrar alguém que simplesmente reproduzisse os trejeitos da cantora, mas uma intérprete capaz de transmitir sua personalidade e intensidade.



As filmagens acontecem no Rio de Janeiro e, na segunda-feira (23), uma nova imagem dos bastidores foi divulgada pelo portal Omelete. No registro, Luisa aparece durante a gravação de uma sequência que recria o videoclipe de "Nós", música de Cássia Eller.



O roteiro é assinado por Bia Crespo e Fernando Bonassi, com versão final de Marcelo Saback. A produção pretende percorrer diferentes momentos da vida da artista, incluindo sua ascensão musical, a relação com Maria Eugênia e os desafios enfrentados pelo casal diante do preconceito. O elenco conta ainda com Olivia Torres, Ramon Francisco, Stella Rabelo, Rui Ricardo, Pamela Germano, Leandro Ramos, João Cortes e Bento Dias.



Filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish, Luisa construiu carreira no cinema, no teatro e na televisão. Entre seus trabalhos estão as novelas "Segundo Sol" e "No Rancho Fundo", além do filme "Aos Teus Olhos".





Chico Chico vive momento de destaque na música





Enquanto a atriz se dedica à cinebiografia, Chico Chico também atravessa uma fase movimentada profissionalmente. O cantor lançou o álbum "Let It Burn / Deixa Arder", em 2025, e percorreu diferentes cidades brasileiras com a turnê de mesmo nome. O trabalho recebeu indicação ao Grammy Latino de 2026 na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.



O músico também está em sua primeira turnê europeia, com apresentações em quatro cidades de Portugal: Porto, Ovar, Lisboa e Braga, entre o fim de novembro e o início de dezembro. Filho de Cássia Eller, ele construiu uma trajetória própria na música, com composições autorais e parcerias com artistas de diferentes gerações.