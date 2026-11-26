Bruno Monteiro e Tati Machado falaram sobre cuidados com o recém-nascido - Reprodução / Instagram

Bruno Monteiro e Tati Machado falaram sobre cuidados com o recém-nascidoReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 07:49 | Atualizado 26/11/2026 17:54

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"O neném dormiu. Estamos bem, felizes e estamos vivos. Aos poucos, a gente vai falando aqui. A gente podia fazer um relato de parto, porque a galera das redes sociais adora um relato de parto. Mas, é sempre a mãe falando e a gente pode fazer um de nós três juntos", disse ela.

A apresentadora contou detalhes dos primeiros dias com o menino em casa. "Ele é muito fofo, muito lindo e é muito tranquilo. Acho que para um recém-nascido, né? Podemos dizer assim", afirmou Tati. "Esse é o medo. Começa tranquilo e termina como?", brincou Bruno.

O filho de Tati e Bruno nasceu no dia 17 de novembro, mas o casal só revelou a novidade em publicação conjunta feita no sábado (21). Na ocasião, os dois compartilharam fotos após o trabalho de parto. "Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael", anunciaram.

Nas redes sociais, a integrante do "Mais Você", da TV Globo, mostrou um cartaz desejando boas-vindas ao menino na chegada à residência e prometeu voltar a interagir com os seguidores. "Estamos em casa! Aos pouquinhos vou aparecendo por aqui pra falar com vocês, tá? Muito felizes", escreveu.

Maternidade

Em junho, a apresentadora e o cineasta comunicaram a nova gravidez nas redes sociais. Tati perdeu o primeiro filho que esperava na 33ª semana de gestação em maio de 2025. Ela já havia sofrido um aborto espontâneo em 2019.

No videocast "Mil e Uma TrETAS", ela desabafou sobre o luto pelo falecimento do primeiro filho, Rael, e descreveu o sentimento de culpa com a nova gestação. "Eu tinha vontade, não à toa estava deixando rolar, mas meu combinado com a minha médica era para congelar embriões. Em uma dessas, engravidei. O que foi e tem sido muito difícil, porque no começo usei o argumento de que eu ainda queria ele [Rael]. Achava injusto eu tentar engravidar e desejar tê-lo, e tinha uma repulsa de tê-lo. Uma traição daquela nossa relação e daquele luto que ainda estou vivendo", revelou.

A apresentadora refletiu sobre a carga emocional que permanece depois do momento delicado. "Estou grávida, vivendo o luto, que acredito que vou carregá-lo de outras formas, ressignificando cada dia mais. Até o começo da gravidez, não queria me envolver muito. Não que eu sofra pressão de alguém ficar comentando nem nada nisso, mas uma coisa enraizada dentro da gente mesmo", disse.