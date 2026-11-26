Bruno Monteiro e Tati Machado falaram sobre cuidados com o recém-nascidoReprodução / Instagram
Tati Machado relata cuidados com o filho recém-nascido
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