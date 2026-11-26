Fernanda Paes Leme revela desejo de voltar a atuar após maternidadeReprodução/YouTube
Fernanda Paes Leme desabafa sobre afastamento da TV: 'Me sabotei'
Apresentadora revelou inseguranças em retomar os projetos na atuação após o nascimento da filha em 2024
Roberto Carlos reúne famosos em gravação do especial de fim de ano
Cantor sobe ao palco na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (26)
Carol Bresollin é pedida em casamento por empresário
Atriz ficou noiva de Lucas Continentino em uma praia nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico; casal tornou o namoro público no ano passado
Anitta fala sobre viagem na Índia: 'Autoconhecimento e fé'
Cantora mostrou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), registros em templos e cerimônias do hinduísmo; artista vestiu trajes típicos
Humberto Martins realiza procedimento no cérebro por doença hereditária
Ator, de 65 anos, foi internado em um hospital de Brasília para tratar tremor essencial, distúrbio neurológico; artista já recebeu alta
Valentina Bandeira se manifesta após ataques de internautas
Influenciadora digital se manifestou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), depois de receber críticas em torno de sua aparência
Gisele Bündchen encanta ao compartilhar foto rara dos três filhos
Modelo brasileira celebrou o Dia de Ação de Graças, nesta quinta-feira (26), e publicou uma reflexão sobre a importância da gratidão
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