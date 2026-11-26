Fernanda Paes Leme revela desejo de voltar a atuar após maternidade - Reprodução/YouTube

Fernanda Paes Leme revela desejo de voltar a atuar após maternidadeReprodução/YouTube

Publicado 26/11/2026 10:41

Fernanda Paes Leme , de 43 anos, confessou a vontade de retornar aos trabalhos na atuação após o nascimento da filha, Pilar, de 2 anos. Durante o videocast "Grande Surto", a apresentadora desabafou sobre o afastamento da televisão e que acabou se sabotando ao deixar a carreira em segundo plano.

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"Sou atriz antes de tudo. Antes de ser apresentadora de podcast ou de programa, antes de ser criadora de conteúdo, eu era a menina que queria atuar. Que com 7 anos de idade apontou para a TV e falou: 'Quero estar ali'. Amo um set de filmagem. Atuar para mim sempre foi mais do que um trabalho, um ofício, era um lugar onde eu amava estar, onde podia ser outras pessoas de um jeito meio louco, e ao mesmo tempo me encontrar mais", disse ela.

A apresentadora relembrou as recentes participações em outros tipos de produções. "Aquele momento antes de entrar em cena. O camarim, a equipe, as pessoas... aí a vida foi acontecendo, outras portas foram se abrindo para mim, depois a Pilar chegou e tudo mudou de lugar, como muda mesmo para toda mãe. Aí vieram outros trabalhos e outros formatos que cheguei a experimentar como atriz, como vertical e uma websérie. Mas a atriz que faz novela, teatro, cinema ficou guardada".

Fernanda priorizou o contato com a filha nos primeiros anos de vida da menina, que nasceu em abril de 2024. "Foi uma escolha minha também estar presente na maternidade, no desenvolvimento dela, principalmente nessa primeira infância, e não me arrependo. Tem fase que a gente escolhe sim colocar outra coisa no centro de nossas vidas, e escolheria mil vezes o que escolhi", afirmou.

"Um dia percebi que fazia tempo que não estava ali como atriz, em um projeto que gostaria de estar. E quando me perguntavam o que faço, talvez essa palavra estivesse mais no final da lista, porque fazia muito tempo que eu não fazia. Aí teve um momento em que a ficha caiu e que eu parei e pensei: 'A Pilar já cresceu um pouco....'. Olhei para essa versão minha e pensei: 'Ela não morreu, está só esperando a vez dela de voltar'", completou.

A artista expressou o desejo de integrar um "projeto grande", apesar de não ter nada fechado. "Eu me sabotei muito nesses últimos meses em relação a isso. E é muito curioso, porque dá medo. Dá medo de não saber mais fazer, de ficar enferrujada, de achar que passou o tempo e as pessoas também não estão mais me enxergando nesse lugar. [...] E não é voltar atrás. É não deixar para trás o que ainda é seu e o que ainda pulsa em você. Estou indo atrás da minha atriz sem pressa, mas sem esquecer", concluiu.