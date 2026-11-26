Sabrina Sato surpreendeu a primogênita com um novo quarto - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato surpreendeu a primogênita com um novo quarto Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 12:12

Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para mostrar o resultado do novo quarto planejado para a filha, Zoe, de 8 anos. À espera de Rio, fruto do casamento com Nicolas Prattes, a apresentadora revelou que a menina participou da escolha de cada detalhe da decoração do ambiente.

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"Quero dividir uma coisa muito especial com vocês. Quando a gente começou a pensar no quarto do Rio, eu, o Nicolas e a Lu [profissional que fez o projeto] tivemos uma ideia. E se a gente fizesse primeiro uma surpresa pra Zoe? Foi a própria Zozo que escolheu cada detalhe do quarto novo, das cores às estampas. E a Lu teve uma sensibilidade tão linda pra ouvir o que ela imaginava e dar vida às ideias dela", contou.

A ex-BBB destacou a importância de fazer com que a menina se sinta acolhida nessa fase de mudanças na família. "Quando tem um bebê chegando, a gente fala tanto de quem tá pra nascer, né? E eu olho pra Zoe, quase fazendo oito anos, cheia de ideias, descobrindo do que gosta… Tem tanta coisa acontecendo na vida dela também. Eu queria que, enquanto ela espera o irmãozinho, ela sentisse o quanto a gente ama acompanhar tudo o que ela tá vivendo e a menina que ela tá se tornando".

A reforma no quarto de Zoe aconteceu no período em que a apresentadora curtia uma viagem com a filha. "A surpresa veio na volta, quando a Zozo abriu a porta e viu tudo o que tinha escolhido ali, pela primeira vez", disse. "Sabe o que a mamãe mais gostou do seu quarto? É que o seu quarto tem a sua cara. Parece muito com você", acrescentou.

Nova gestação

Em setembro, Sabrina revelou que estava começando a pensar nos preparativos para a chegada do bebê. "Todo mundo fala que com o segundo filho a gente relaxa. Estou com seis meses de gestação e só comecei a resolver o quartinho do bebê agora. Nem enxoval ainda tem. Preciso da ajuda de vocês porque estou atrasada. Faz mais de oito anos que a gente montou o quartinho da Zoe. Era um sonho. Tinha um teto cheio de luzinhas, que tem até hoje e era muito fofo. Mas de lá para cá, muita coisa mudou", analisou.

A apresentadora antecipou que com o nascimento do irmão, a menina também ganharia um outro espaço na residência. "Vamos fazer um novo quarto para a Zozo porque a gente achou que seria melhor assim para ela não ficar com ciúmes também. Ela está super empolgada".