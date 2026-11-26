Eliana - Reprodução / Instagram

ElianaReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 11:08

O episódio aconteceu no fim da década de 1970, durante um passeio pelo Centro de São Paulo. Na ocasião, Eliana acompanhava a mãe nas compras quando recebeu um panfleto de uma suposta agência que buscava novos artistas. A proposta despertou o interesse da menina, que logo pediu ajuda para realizar seu sonho."Eu já estava lendo. Devia ter uns seis, sete anos de idade nessa época. Dei o panfleto para minha mãe e disse: 'Eu quero ser artista'. Ela me levou para fazer o primeiro teste. Fui e pediram para eu fazer um book. Com as economias dela, porque meu pai era contra -- na cabeça dele, artista era uma coisa menor -- ela pagou e fiz uma fotos, o tal do book para poder apresentar na agência", contou.Apesar da resistência do pai em relação à profissão, Eliana encontrou na mãe o apoio necessário para tentar ingressar no meio artístico. A empresa, por sua vez, indicou um fotógrafo para produzir um material que serviria como portfólio da menina. No entanto, mãe e filha descobriram que haviam caído em um golpe quando retornaram ao estabelecimento para buscar as imagens."Era tudo um conchavo. A tal da agência indicava um fotógrafo. Fiz as fotos. Quando a gente voltou para pegar o book e levar para a agência, não tinha mais fotógrafo. Quando a gente voltou para a agência, a agência já tinha fechado. Ou seja, foi uma armação para pegar dinheiro de algumas pessoas. Foi a primeira grande decepção da minha vida. Foi muito duro", recordou.Apesar da experiência negativa, Eliana não desistiu do desejo de ser artista. Antes de conquistar espaço na televisão, ela investiu na música e integrou os grupos As Patotinhas e Banana Split. Em 1991, teve a oportunidade de estrear como apresentadora à frente do programa infantil "Festolândia", no SBT.Mais de três décadas após sua estreia como apresentadora, Eliana relembrou as dificuldades que antecederam sua trajetória na televisão. Atualmente, a artista está no comando do dominical "Em Família com Eliana", na TV Globo.