Narcisa ganhou na loteria, mas perdeu fortuna para motorista - Reprodução / TV Globo

Narcisa ganhou na loteria, mas perdeu fortuna para motoristaReprodução / TV Globo

Publicado 26/11/2026 11:52

O episódio aconteceu no fim da década de 1980, quando Narcisa morava na província de Ontário, no Canadá, com seu então marido, o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter. Na época, a carioca tinha o hábito de comprar vários bilhetes de loteria e deixá-los em casa para conferir os resultados posteriormente."Eu comprei muito bilhete na loteria canadense. Eu morava em um casa de dois andares e coloquei todas as minhas loterias no primeiro andar e pensei: 'Depois eu confiro'. Depois de dois dias, eu ganhei na loteria... Mas perdi tudo! Meu motorista pegou o bilhete premiado e foi, com meu carro, buscar o prêmio em Toronto sem eu saber. Ele roubou meu prêmio", contou Narcisa.A história ganhou novos desdobramentos quando, segundo a socialite, o funcionário retornou à residência. Apesar de ter recebido uma quantia milionária, o homem ainda tinha pendências financeiras com outra funcionária da casa, com quem mantinha um relacionamento amoroso. "Ele voltou para casa porque tinha um caso com a babá. Todo mês ele também pegava dinheiro com ela e foi pagar o que devia", explicou.Sem conseguir comprovar que era a verdadeira proprietária do bilhete premiado, Narcisa chegou a um acordo com o motorista. Dos 10 milhões de dólares canadenses, a socialite recebeu apenas 100 mil, valor equivalente a 1% do prêmio original. Ela também conseguiu recuperar o automóvel utilizado pelo funcionário. "Ele me deu C$ 100 mil para calar minha boca. Não adiantaria ir à polícia para denunciar, não tinha como provar que o bilhete era meu, não tinha meu nome... O carro, ele devolveu."A socialite participou do programa comandado por Fábio Porchat ao lado do humorista Raphael Ghanem e do ator João Victor Gonçalves, intérprete de Maurício na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo.Nas redes sociais, internautas se divertiram com os detalhes da história e a forma como Narcisa recordou o episódio. "IA nenhuma será capaz de entregar tanto quanto Narcisa nos entrega", brincou uma usuária do Instagram. "É lindo ver o rico viver!", comentou outra. "Gente, pra onde que manda currículo pra ser motorista da Narcisa?", questionou uma terceira.