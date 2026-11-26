Mileide Mihaile celebra o aniversário de 16 anos do filho, Yhudy - Reprodução / Instagram

Mileide Mihaile celebra o aniversário de 16 anos do filho, YhudyReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 13:23

Nos registros publicados pela empresária, o crescimento do jovem surpreendeu os seguidores. Discreta em relação à intimidade do filho, Mileide costuma compartilhar momentos especiais ao lado do adolescente, mas também faz questão de respeitar as vontades dele e preservar sua privacidade, principalmente nesta fase da vida.Em recente entrevista ao, a influenciadora, de 37 anos, falou sobre sua relação com Yhudy e como passou a valorizar ainda mais os momentos em família depois de enfrentar um susto com a saúde do filho, em 2025. "Olha, quando acontece alguma coisa com um filho, parece que o mundo inteiro para. Você pode ter mil compromissos, mil preocupações, mas nada é mais importante do que ver seu filho bem. Foi um momento que me fez pensar muito sobre a vida e sobre como, às vezes, a gente se preocupa tanto com coisas pequenas", declarou.A empresária também destacou a importância de acompanhar as mudanças e descobertas do adolescente, que já possui seus próprios interesses. "Hoje, valorizo muito nossas conversas, nossos momentos em casa, as coisas simples que fazemos juntos", afirmou. "Meu maior desejo é vê-lo feliz, saudável e seguindo o caminho dele. Todo o resto a gente vai resolvendo."Apesar da fama dos pais, Yhudy tem liberdade para decidir se deseja ou não aparecer nas redes sociais da mãe. Mileide explicou que procura estabelecer limites entre sua carreira como influenciadora digital e a vida pessoal do adolescente. "O Yhudy tem a vida dele, os amigos, os interesses, e acho muito importante respeitar esse espaço. Nem tudo precisa estar na internet, sabe? Eu trabalho com a minha imagem, escolhi viver essa exposição, mas ele precisa ter liberdade para decidir o que quer compartilhar", ressaltou.Além da maternidade e dos compromissos profissionais, Mileide se prepara para o Carnaval 2027. A maranhense está confirmada como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, posto que chegou a anunciar que deixaria em maio deste ano, por motivos pessoais. Meses depois, a empresária reconsiderou a decisão. "Fiquei muito feliz, porque, apesar de ter anunciado minha saída, a vontade de continuar existia. Foi uma decisão que tomei com muita tranquilidade e com a certeza de que agora consigo me dedicar como gostaria", explicou.