Gisele Bündchen posta clique em família - Reprodução / Instagram

Gisele Bündchen posta clique em famíliaReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 14:46 | Atualizado 26/11/2026 14:46

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Nas redes sociais, a gaúcha exibiu imagens de Benjamin, Vivian e do caçula, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente. Na legenda da publicação, a modelo destacou como a maneira de enxergar as situações do dia a dia pode influenciar a própria felicidade e a de quem está por perto."Muito das coisas boas que vivenciamos na vida depende da nossa capacidade de percebê-las. A gratidão é contagiante e, quanto mais conseguimos apreciar a beleza ao nosso redor, mais alegria trazemos para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta", escreveu.Gisele também ressaltou que o sentimento não deve ficar restrito às datas comemorativas. A modelo incentivou os seguidores a reconhecerem os motivos que têm para agradecer ao longo do ano e encerrou a mensagem com votos de carinho ao público."Que possamos sempre encontrar motivos para agradecer, não apenas hoje, mas todos os dias. Feliz Dia de Ação de Graças! Mandando muito amor a todos vocês", completou.Uma das celebrações mais tradicionais dos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, também conhecido como Thanksgiving, ocorre na quarta quinta-feira de novembro. A data é marcada por reuniões entre amigos e familiares, refeições especiais e manifestações de gratidão pelas conquistas e experiências vividas ao longo do ano.Discreta em relação à exposição dos filhos nas redes sociais, Gisele costuma preservar detalhes da vida pessoal das crianças. A publicação desta quinta-feira trouxe um raro momento dos três herdeiros da brasileira juntos, desde a chegada do novo integrante da família, em fevereiro de 2025.Benjamin Rein e Vivian Lake, nascidos em 2009 e 2012, respectivamente, são frutos do antigo casamento da modelo com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Os dois oficializaram a união em 2009 e anunciaram o divórcio em outubro de 2022, após 13 anos de casamento.Já o terceiro filho da brasileira é o primeiro de seu relacionamento com Joaquim Valente. Apesar da curiosidade do público sobre o menino, a modelo mantém a discrição em relação à identidade do caçula, que, segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, se chama River.