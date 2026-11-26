Valentina Bandeira se pronuncia após receber ataques - Reprodução/Instagram/X

Valentina Bandeira se pronuncia após receber ataquesReprodução/Instagram/X

Publicado 26/11/2026 16:34



Valentina Bandeira , de 32 anos, desabafou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), sobre críticas que vem recebendo por parte de internautas. A atriz se manifestou em torno de ataques direcionados à sua aparência, desde que compartilhou um vídeo aproveitando uma roda de samba no Rio de Janeiro, depois de um jogo do Fluminense. Em postagem no X, antigo Twitter, ela afirmou: "Dessa vez vocês me derrubaram de verdade".

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A artista contou que está se sentindo abalada com os comentários negativos. "Sei que não é para dar moral, mas dessa vez vocês conseguiram, porque estou totalmente assustada. Porque se for uma coisa partidária, realmente não me importo. Mas assim, vocês odeiam tudo em mim: meu corpo, meu rosto, meu jeito de ser, de onde eu vim... tudo", declarou.



Nos comentários da publicação, Bandeira recebeu um conselho de internauta sobre como lidar com a situação, "Para um artista, você precisa muito fortalecer esse mental aí de geleia e também sair das redes sociais". Em resposta, ela destacou que não deixa de se sentir mal com estas falas, apenas por ser atriz. "Amigo, artista também é gente. Mas sobre sair daqui, infelizmente você tem razão".



Os ataques à influenciadora digital tiveram início nesta última terça-feira (24), quando a atriz publicou um vídeo no qual aparecia usando sutiã vermelho, calça jeans e camisa do fluminense em seus ombros, enquanto se divertia, dançando, em uma roda de samba no Rio, após uma partida do time carioca. Em legenda, ela refletiu: "Amo ir para os lugares descabelada, de sutiã. Às vezes mais do que gosto de ir bem-vestida, me sinto mais eu".



Entre os comentários, usuários das redes sociais apontaram críticas à artista e sua aparência. Um internauta censurou escolha de roupas de Valentina: "Quando você for a primeira vez na vida bem-vestida pra algum lugar, posta vídeo também"; enquanto outra, chegou a questionar se ela ficaria mais bonita após um banho, "Será que um banho resolve? Ou só nascendo de novo mesmo?".



Alguns também afirmaram: "Imagens com cheiro", "Me perdoem as feias, mas beleza é fundamental", e "Muito feia".



Ainda na publicação, a atriz rebateu as falas. "Vocês odeiam ver gente feliz, vocês ficam muito p**** porque não tenho o corpo perfeito e ainda assim consigo me divertir e aproveitar a vida que tem para ser aproveitada. Gente, sai de casa, vai para a rua, está tudo acontecendo. Não precisa ser perfeito, só vão".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de







