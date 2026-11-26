Humberto Martins passa por procedimento no cérebro e recebe alta - Reprodução / Instagram

Humberto Martins passa por procedimento no cérebro e recebe altaReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 17:19 | Atualizado 26/11/2026 17:27

Humberto Martins , de 65 anos, passou por um procedimento não invasivo no cérebro, na última quarta-feira (25), para tratar um tremor essencial, distúrbio neurológico que herdou da mãe. O ator foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, e já recebeu alta hospitalar, de acordo com informações divulgadas por sua assessoria de imprensa.

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Em nota, a equipe do artista explicou o motivo da internação e deu detalhes sobre a técnica utilizada durante o tratamento. "Ele viajou para Brasília para realizar um procedimento não invasivo que utiliza raios gama (radiocirurgia) em uma área específica do cérebro", comunicou.



A assessoria também destacou a experiência do profissional responsável pela intervenção. "O procedimento foi conduzido pelo Dr. Antonio de Simões, especialista que traz a experiência de 25 anos realizando esse tipo de intervenção na Universidade Central da Califórnia, tendo iniciado sua formação nessa técnica na Suécia."



A radiocirurgia é uma modalidade de tratamento que utiliza feixes de radiação direcionados a regiões específicas do cérebro, sem a necessidade de cortes, como ocorre em cirurgias convencionais. A técnica pode ser indicada para diferentes condições neurológicas, entre elas o tremor essencial.



A equipe de Humberto ainda pediu cautela em relação às informações sobre o estado de saúde do artista e descartou motivos para preocupações além do quadro divulgado.



"Ressaltamos que a informação divulgada é exclusivamente sobre o procedimento mencionado, sem motivos para especulações ou conclusões precipitadas."



Em contato com o gshow, a assessoria confirmou que Humberto deixou a unidade hospitalar e passa bem. "O ator já foi liberado e está ótimo", afirmou. Em nota, a equipe do artista explicou o motivo da internação e deu detalhes sobre a técnica utilizada durante o tratamento. "Ele viajou para Brasília para realizar um procedimento não invasivo que utiliza raios gama (radiocirurgia) em uma área específica do cérebro", comunicou.A assessoria também destacou a experiência do profissional responsável pela intervenção. "O procedimento foi conduzido pelo Dr. Antonio de Simões, especialista que traz a experiência de 25 anos realizando esse tipo de intervenção na Universidade Central da Califórnia, tendo iniciado sua formação nessa técnica na Suécia."A radiocirurgia é uma modalidade de tratamento que utiliza feixes de radiação direcionados a regiões específicas do cérebro, sem a necessidade de cortes, como ocorre em cirurgias convencionais. A técnica pode ser indicada para diferentes condições neurológicas, entre elas o tremor essencial.A equipe de Humberto ainda pediu cautela em relação às informações sobre o estado de saúde do artista e descartou motivos para preocupações além do quadro divulgado."Ressaltamos que a informação divulgada é exclusivamente sobre o procedimento mencionado, sem motivos para especulações ou conclusões precipitadas."Em contato com o gshow, a assessoria confirmou que Humberto deixou a unidade hospitalar e passa bem. "O ator já foi liberado e está ótimo", afirmou.

Entenda o que é tremor essencial

De acordo com o portal do médico Drauzio Varella, o tremor essencial é um "distúrbio neurológico do movimento" que afeta principalmente as mãos. Com a evolução do quadro, outras partes do corpo também podem apresentar movimentos involuntários, como braços, pernas, cabeça e até mesmo a voz.



A condição pode ter origem hereditária, como no caso de Humberto Martins, e afetar pessoas de diferentes faixas etárias. No entanto, sua incidência aumenta com o avanço da idade.



Os sintomas podem dificultar atividades simples do cotidiano, como escrever, segurar um copo, utilizar talheres e abotoar uma camisa. A intensidade dos tremores varia de acordo com cada paciente e pode aumentar em situações de estresse, cansaço ou ansiedade.



Por apresentar sintomas semelhantes, o distúrbio costuma ser confundido com a doença de Parkinson. Apesar disso, são condições neurológicas distintas. Uma das principais diferenças é que o tremor essencial costuma se manifestar durante a realização de movimentos, enquanto o associado ao Parkinson aparece, com frequência, em repouso.



Embora não tenha cura, o tremor essencial possui alternativas de tratamento que auxiliam no controle dos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes. Entre elas estão medicamentos, aplicações de toxina botulínica e intervenções cerebrais. A escolha depende da gravidade do quadro e da avaliação médica.