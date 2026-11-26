Humberto Martins passa por procedimento no cérebro e recebe altaReprodução / Instagram
Em nota, a equipe do artista explicou o motivo da internação e deu detalhes sobre a técnica utilizada durante o tratamento. "Ele viajou para Brasília para realizar um procedimento não invasivo que utiliza raios gama (radiocirurgia) em uma área específica do cérebro", comunicou.
A assessoria também destacou a experiência do profissional responsável pela intervenção. "O procedimento foi conduzido pelo Dr. Antonio de Simões, especialista que traz a experiência de 25 anos realizando esse tipo de intervenção na Universidade Central da Califórnia, tendo iniciado sua formação nessa técnica na Suécia."
A radiocirurgia é uma modalidade de tratamento que utiliza feixes de radiação direcionados a regiões específicas do cérebro, sem a necessidade de cortes, como ocorre em cirurgias convencionais. A técnica pode ser indicada para diferentes condições neurológicas, entre elas o tremor essencial.
A equipe de Humberto ainda pediu cautela em relação às informações sobre o estado de saúde do artista e descartou motivos para preocupações além do quadro divulgado.
"Ressaltamos que a informação divulgada é exclusivamente sobre o procedimento mencionado, sem motivos para especulações ou conclusões precipitadas."
Em contato com o gshow, a assessoria confirmou que Humberto deixou a unidade hospitalar e passa bem. "O ator já foi liberado e está ótimo", afirmou.
Entenda o que é tremor essencial
A condição pode ter origem hereditária, como no caso de Humberto Martins, e afetar pessoas de diferentes faixas etárias. No entanto, sua incidência aumenta com o avanço da idade.
Os sintomas podem dificultar atividades simples do cotidiano, como escrever, segurar um copo, utilizar talheres e abotoar uma camisa. A intensidade dos tremores varia de acordo com cada paciente e pode aumentar em situações de estresse, cansaço ou ansiedade.
Por apresentar sintomas semelhantes, o distúrbio costuma ser confundido com a doença de Parkinson. Apesar disso, são condições neurológicas distintas. Uma das principais diferenças é que o tremor essencial costuma se manifestar durante a realização de movimentos, enquanto o associado ao Parkinson aparece, com frequência, em repouso.
Embora não tenha cura, o tremor essencial possui alternativas de tratamento que auxiliam no controle dos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes. Entre elas estão medicamentos, aplicações de toxina botulínica e intervenções cerebrais. A escolha depende da gravidade do quadro e da avaliação médica.
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