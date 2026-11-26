Anitta mostrou viagem na Índia: ’Autoconhecimento e fé’ - Reprodução / Instagram

Anitta mostrou viagem na Índia: ’Autoconhecimento e fé’Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 18:58

Anitta , de 33 anos, iniciou uma "jornada de autoconhecimento e fé" na Índia. Através das redes sociais, na tarde desta quinta-feira (26), a dona dos sucessos "Envolver", "Girl From Rio" e "Vai Malandra" compartilhou registros da viagem.

fotogaleria

"Dando o pontapé inicial em uma jornada que vai falar sobre autoconhecimento, fé e cultura ao redor do mundo. Me sinto muito curiosa e aberta para descobrir tudo que essa caminhada vai nos apresentar", escreveu a cantora, na legenda da publicação. Em seguida, a artista também mencionou o Disney+, indicando - sem entrar em detalhes - uma possível produção na plataforma de streaming.

No compilado de registros, Anitta apareceu em templos e cerimônias do hinduísmo, uma das tradições religiosas mais antigas do mundo, que surgiu no país indiano. A cantora vestiu trajes típicos, incluindo saree. Além disso, a artista foi clicada ao lado da xamã Max Tovar e Wagner de Assis, conhecido com dirigir a franquia "Nosso Lar".

Internautas reagiram nos comentários da publicação. "A própria Maya de 'Caminho das Índias", brincou um seguidor, mencionando a novela da TV Globo lançada em 2009. "Meu Deus, que coisa mais linda", disse outra pessoa. "Perfeita", exaltou outra pessoa.

Grammy Latino

Anitta venceu o primeiro Grammy Latino da carreira na categoria "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa" pelo disco "Equilibrivm". A 27ª edição da premiação ocorreu na noite do dia 12 deste mês. No discurso, a cantora celebrou o espaço dado à música brasileira na cerimônia e destacou que o Brasil também faz parte da América Latina. "Eu entendo que o idioma nos separa um pouco, mas o meu sonho é que sejamos unidos como uma coisa só, porque somos muito similares, temos uma cultura muito importante, muito forte", afirmou ela, na ocasião.

No dia seguinte e na mesma rede social, a artista falou sobre a conquista, pontuando que o objetivo do projeto não era o troféu. "Quem é meu fã de verdade, e quem trabalha comigo de perto, sabe bem que eu nunca faço nenhum trabalho pensando em prêmios. Sempre faço pensando em como eu quero fazer meu público se sentir. E cada dia mais tem sido assim. Quando ouço 'Equilibrivm' volto ao meu lugar de poder interior. Lembro que sou luz divina e vim ao mundo para emanar essa luz. E minha expectativa é que todos vocês sintam a mesma coisa quando escutarem", disse a cantora, na ocasião.

Grammy 2027

Além disso, a artista foi indicada ao Grammy 2027 pelo mesmo álbum. A cantora concorre na categoria "Melhor Álbum de Música Global" e disputa o prêmio com Davido, Angélique Kidjo, Ayra Starr e Tems. A 69ª cerimônia ocorre em 7 de fevereiro de 2027 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.