Anitta mostrou viagem na Índia: ’Autoconhecimento e fé’Reprodução / Instagram
Anitta fala sobre viagem na Índia: 'Autoconhecimento e fé'
Cantora mostrou nas redes sociais, nesta quinta-feira (26), registros em templos e cerimônias do hinduísmo; artista vestiu trajes típicos
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