Carol Bresollin foi pedida em casamento por Lucas Continentino - Reprodução / Instagram

Carol Bresollin foi pedida em casamento por Lucas ContinentinoReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 20:00

Noivos! Carol Bresollin foi pedida em casamento por Lucas Continentino em uma praia nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Através das redes sociais, no início da noite desta quinta-feira (26), a atriz compartilhou registros do momento romântico e celebrou o passo importante no relacionamento.

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"Sim, sim, sim, amor da minha vida", escreveu Carol, na legenda da publicação. Na sequência de registros, a atriz mostrou o momento do pedido, no qual o empresário ajoelhou na areia, em frente ao mar. Os dois celebraram o noivado com beijos e tomaram champagne. A atriz também posou sorridente, exibindo o anel.

Nos comentários, Lucas se declarou à noiva. "Eu por você e você por mim, para sempre". Internautas também reagiram, enviando felicitações ao casal. "Parabéns, que Deus abençoe muito vocês", disse uma seguidora. "Uma foto mais linda que a outra", elogiou uma usuária do Instagram. "Meus Deus, que tudo. Eu estou muito feliz", expressou outra pessoa. "Ah, que lindos! Deus abençoe ir sempre vocês! Felicidades mil", desejou mais alguém. Carol e Lucas tornaram o relacionamento público no ano passado.

Saiba mais

Em outubro de 2023, a atriz anunciou o fim do namoro com o ator Rick Tavares. O ex-casal ficou junto por cerca de um ano. "Em respeito a todos vocês que me acompanham por aqui, venho informar que eu e o Rick não estamos mais juntos. Permanece o carinho ao que vivemos e aprendemos um com o outro. Desejo muito sucesso e luz na vida dele", escreveu Carol, na ocasião.

Rick também se manifestou sobre o fim da relação. "Em respeito a todos vocês que me acompanham por aqui e porque compartilhamos nosso dia a dia, venho informar que eu e Carol Bresolin não somos mais um casal. Permanece o carinho, amor, respeito e admiração por ela, e desejo todo o sucesso do mundo. Não gostaria mais de falar sobre o assunto", pediu o ator.

Poucos dias depois, a loira foi clicada na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Ela atraiu olhares com um biquíni fluorescente. No mesmo local, a ex-BBB Jade Picon teve aulas de futevôlei. A atriz Paloma Bernardi também esteve presente e posou para um ensaio fotográfico nas areias da praia. A artista surgiu usando vestido e também um outro look todo branco durante a sessão de fotos.

Ainda em 2023, Carol interpretou a personagem Ashira na novela "Reis", da Record. Já na TV Globo, integrou o elenco do folhetim "Aquele Beijo" (2012). Além disso, também faz parte da novela vertical "Meu Pobre Marido é um Bilionário", lançada em agosto deste ano na DramaBox.