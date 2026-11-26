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Roberto Carlos reúne famosos em gravação do especial de fim de ano
Cantor sobe ao palco na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (26)
Roberto Carlos, de 85 anos, reuniu diversos famosos na gravação do tradicional especial de fim de ano da TV Globo. O cantor subiu ao palco na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (26).
As atrizes Vanessa Giacomo e Tatiana Tiburcio; os atores Amaury Lorenzo e Samuel de Assis; a rainha de bateria do Salgueiro Viviane Araujo e o marido, o empresário Guilherme Militão; o sambista Neguinho da Beija-Flor; a influenciadora digital Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão; a ex-modelo Luma de Oliveira; e o carnavalesco Milton Cunha estiveram presentes. As personalidades posaram para cliques na entrada do evento.
Cirurgia
Em julho, o "Rei" passou por uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. O procedimento já estava previamente programado e o artista estava tranquilo, seguindo todas as orientações médicas. Dias depois, ele recebeu alta hospitalar. "A cirurgia foi um sucesso. Roberto teve alta e está em casa. Agora é só fazer o repouso necessário seguindo as orientações médicas e já já ele retorna aos shows", informou a equipe do cantor.
Especial de 2024
Em novembro do ano passado, Roberto Carlos também gravou o show, celebrando 50 especiais na emissora. O cantor realizou a apresentação - intitulada "RC 50" - no Allianz Parque, em São Paulo recebeu grandes artistas no palco.
Na ocasião, o cantor fez uma viagem musical pelas cinco décadas, relembrando vários momentos que marcaram época. O repertório começou com os sucessos "Esse Cara Sou Eu" e "É Preciso Saber Viver" e seguiu com clássicos, como "Detalhes" e "Quando".
Repetindo a dose de 2016, Gilberto Gil subiu ao palco ao lado do artista e cantou "Vamos Fugir", da banda Skank, e "A Paz", do Roupa Nova.
O show também contou com uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. Roberto cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois. Os artistas foram grandes parceiros na Jovem Guarda.
O show também contou com uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. Roberto cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois. Os artistas foram grandes parceiros na Jovem Guarda.
Com participação de Pretinho da Serrinha, Zeca Pagodinho cantou "Deixa a Vida Me levar" e "Sonho Meu", de Dona Ivone Lara. Chitãozinho e Xororó animaram o público ao cantarem a clássica canção "Evidências". "Eles são os caras", disse Roberto.
As atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes também subiram ao palco. "Companheiras do rolê... E que rolê!", celebrou Dira nas redes sociais, ao compartilhar uma foto ao lado das colegas de trabalho. O especial também contou com a participação de Wanderléa, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat.
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