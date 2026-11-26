Roberto Carlos, de 85 anos, reuniu diversos famosos na gravação do tradicional especial de fim de ano da TV Globo . O cantor subiu ao palco na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (26).

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As atrizes Vanessa Giacomo e Tatiana Tiburcio; os atores Amaury Lorenzo e Samuel de Assis; a rainha de bateria do Salgueiro Viviane Araujo e o marido, o empresário Guilherme Militão; o sambista Neguinho da Beija-Flor; a influenciadora digital Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão; a ex-modelo Luma de Oliveira; e o carnavalesco Milton Cunha estiveram presentes. As personalidades posaram para cliques na entrada do evento.

Cirurgia

Em julho, o "Rei" passou por uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. O procedimento já estava previamente programado e o artista estava tranquilo, seguindo todas as orientações médicas. Dias depois, ele recebeu alta hospitalar. "A cirurgia foi um sucesso. Roberto teve alta e está em casa. Agora é só fazer o repouso necessário seguindo as orientações médicas e já já ele retorna aos shows", informou a equipe do cantor.

Especial de 2024

Em novembro do ano passado, Roberto Carlos também gravou o show, celebrando 50 especiais na emissora. O cantor realizou a apresentação - intitulada "RC 50" - no Allianz Parque, em São Paulo recebeu grandes artistas no palco.

Na ocasião, o cantor fez uma viagem musical pelas cinco décadas, relembrando vários momentos que marcaram época. O repertório começou com os sucessos "Esse Cara Sou Eu" e "É Preciso Saber Viver" e seguiu com clássicos, como "Detalhes" e "Quando".

Repetindo a dose de 2016, Gilberto Gil subiu ao palco ao lado do artista e cantou "Vamos Fugir", da banda Skank, e "A Paz", do Roupa Nova.



O show também contou com uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que morreu em novembro de 2022. Roberto cantou "Amigo", enquanto o telão mostrava imagens dos dois. Os artistas foram grandes parceiros na Jovem Guarda.



Com participação de Pretinho da Serrinha, Zeca Pagodinho cantou "Deixa a Vida Me levar" e "Sonho Meu", de Dona Ivone Lara. Chitãozinho e Xororó animaram o público ao cantarem a clássica canção "Evidências". "Eles são os caras", disse Roberto.

As atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes também subiram ao palco. "Companheiras do rolê... E que rolê!", celebrou Dira nas redes sociais, ao compartilhar uma foto ao lado das colegas de trabalho. O especial também contou com a participação de Wanderléa, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat.

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