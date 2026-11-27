Murilo Benício resgatou clique com Adriana Esteves na novela - Reprodução/Instagram

Murilo Benício resgatou clique com Adriana Esteves na novela Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 08:40

Murilo Benício encantou os seguidores ao compartilhar um registro antigo com Adriana Esteves nos bastidores da novela "Avenida Brasil", exibida em 2012 na TV Globo. O intérprete de Tufão falou sobre o encerramento da reexibição da trama e da sequência que está prevista para estrear em janeiro de 2027

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"Entrando na trend pra lembrar que chegamos à última semana de 'Avenida Brasil' no Vale a Pena Ver de Novo... e que já estamos ansiosos pela chegada de 'Avenida Brasil 2'!", escreveu na legenda.

Os fãs comemoraram o reencontro dos atores na continuação do folhetim. "Melhor casal de novela", opinou um perfil. "Que saudades de ver vocês trabalhando juntos. Uma parceria inesquecível!", disse outro. "Consegui ouvir o barulho do congelamento final", brincou um terceiro.

Entenda a sequência



Em "Avenida Brasil 2", Carminha (Adriana Esteves) ressurge como uma mulher redimida – ou, pelo menos, é isso que faz questão de mostrar ao mundo. Depois de sair da prisão, onde cumpriu pena pela morte de Max (Marcello Novaes), ela reconstruiu sua imagem ao transformar a casa da Mãe Lucinda (Vera Holtz) em uma ONG que acolhe a população em situação de vulnerabilidade que ficou sem rumo após a desativação do antigo lixão.

Ao assistir pela televisão à homenagem que Carminha recebe pelo trabalho no antigo lixão, Muricy (Eliane Giardini) passa a defendê-la diante da família, que não se mostra convencida da mudança. A matriarca da mansão também se compadece da carência da neta Ágatha (Karol Lannes), causada pela ausência da mãe, e procura Carminha para convidá-la para o almoço de comemoração do aniversário da jovem.

Já Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond) construíram uma vida no Catar, onde realizaram o sonho de formar uma família e conquistaram estabilidade profissional. Ela consolidou a carreira como chef de cozinha, enquanto ele ganhou reconhecimento como técnico de futebol. A felicidade dos dois, no entanto, chegou ao fim com a perda do filho.

Ela desenvolveu um quadro de depressão, abandonou a profissão e se isolou emocionalmente. A situação afetou diretamente a relação com Jorginho, que tenta encontrar uma maneira de ajudar a mulher e recuperar a conexão entre eles. Nina manifesta o desejo de voltar ao Brasil. A vontade de retornar ao país ganha força depois que ela recebe uma notícia de Ágatha: Carminha voltou a se aproximar da família.

A informação desperta a desconfiança da chef, que protagonizou uma intensa rivalidade com a vilã na primeira novela. Jorginho também questiona a suposta redenção da mãe e, diante dos apelos de Nina, decide antecipar a mudança para o Divino.