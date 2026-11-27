Rodrigo Faro chorou ao recordar luta da mulher contra o câncer - Reprodução/YouTube

Rodrigo Faro chorou ao recordar luta da mulher contra o câncerReprodução/YouTube

Publicado 27/11/2026 10:47

Rodrigo Faro não segurou a emoção ao relembrar o problema de saúde enfrentado pela mulher, Vera Viel. Em participação no "Jota Jota Podcast", o apresentador desabafou sobre o medo após a modelo ser diagnosticada com sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, na coxa esquerda em 2024.

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"Pela primeira vez na vida, eu fiquei com medo de perder a pessoa mais importante que eu tinha aqui na Terra. E ali eu te pergunto: o que adianta programa em primeiro lugar? O que adianta o carro do ano? O que adianta audiência, sucesso, pessoas gritando teu nome, o corpo saudável, se a pessoa mais importante para mim tinha o risco de ir embora?", disse ele.

Faro comentou o amparo na religiosidade para enfrentar o momento delicado. "Ali eu dobrei meu joelho e falei: 'Deus, eu não quero mais controlar nada na minha vida. Faz a tua obra. Eu só quero a minha esposa do meu lado'. Foi na dor que eu perdi o controle e que eu orei como eu nunca tinha orado na minha vida".

O apresentador revelou a gravidade do estado de saúde de Vera Viel após a descoberta da doença. "Se aquele câncer tivesse ido para o pulmão da Vera, ela não estava mais aqui e eu não podia fazer nada. Como é que, ah, o 'todo controle', o 'fod*o do Faro', eu não conseguia tirar aquilo de dentro dela. Mas para Deus era um sopro. Era só Ele fazer assim, ó: 'Sai'. E Ele fez. Ele fez", declarou.

Intervenção cirúrgica

Recentemente, Vera comentou sobre a retirada do tumor em outubro de 2024. Agora, ela está em remissão da doença. "Eu não sabia como seria o amanhã, mas escolhi confiar. Foi um tempo de medo, fé, entrega e de um encontro com Deus que transformou o meu coração. Hoje, dois anos depois, celebro não apenas mais um aniversário, mas dois anos em remissão. Dois anos de uma nova chance. Dois anos aprendendo a enxergar a vida com outros olhos", escreveu.

A mulher de Rodrigo Faro recordou o aniversário comemorado dentro do hospital com a família. "O dia do meu aniversário deixou de ser apenas uma data para celebrar a vida. Tornou-se um lembrete de que ela é um presente, de que cada amanhecer é uma oportunidade e de que Deus continua sendo fiel, mesmo quando não entendemos os Seus planos. A cicatriz que ficou no meu corpo conta uma história que vai muito além da dor. Conta sobre coragem, fé, superação e sobre o Deus que me sustentou quando eu mais precisei".



