Lucas Lima enfrentou situação embaraçoso em voo - Reprodução/Instagram

Lucas Lima enfrentou situação embaraçoso em voo Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 11:54 | Atualizado 27/11/2026 12:25

Lucas Lima , de 44 anos, desabafou sobre uma situação embaraçosa durante um voo que decolou do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (27). O músico explicou que foi exposto em um grupo de amigas da passageira que viajava na mesma aeronave.

fotogaleria

"Sabe o que às vezes desanima? Acabou de rolar um troço escrotíssimo aqui com uma guria que tá no meu voo e que postou uma coisa bem bosta ao meu respeito num grupo com as amigas. A falta de noção e empatia é TÃO completa que ela achou ok não só postar como ME MARCAR", escreveu nos Stories.

O ex-marido de Sandy pensou em repostar a publicação em suas redes sociais, mas voltou atrás. "Eu ia repostar aqui pra desabafar, reclamar e tal. Mas ia virar tanta manchete e tanta gente dizendo: 'quem mandou ser famoso?', 'é o preço' e etc. que eu desisti".

Lucas completou o texto com a revelação do desfecho do episódio. "Ela apagou e pediu desculpas dizendo que 'era só brincadeira'... quem nunca ouviu isso? O jeito é passar essa raiva quieto e sozinho mesmo. Mas que é difícil engolir essas coisas quietinho, é. Sempre é", concluiu.

Em outra postagem, o músico compartilhou o trecho do "Poeminho do Contra", obra de Mario Quintana. "Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão... Eu passarinho!".

Reencontro

Ex-mulher de Lucas Lima, Sandy anunciou seis apresentações junto com o irmão, Junior, em 2027, como parte do projeto "Nada é por acaso". Em vez de percorrer diferentes cidades do país, a dupla fará uma residência no Nubank Parque, em São Paulo, com shows marcados para os dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho. A série de shows terá direção geral de Raoni Carneiro, responsável pela turnê "Nossa História", realizada em 2019.

A venda de ingressos começa em dezembro, pelo site da Ticketmaster. A pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo acontece nos dias 1º e 2, a partir das 10h. Já o público geral poderá comprar as entradas a partir de 3 de dezembro, também às 10h.

Os artistas explicaram que a residência oferece liberdade para criar uma experiência diferente, sem as limitações de uma turnê itinerante. A ideia ganhou força depois que os dois receberam sondagens sobre projetos nesse formato e descobriram, durante uma conversa em família, que estavam sendo procurados separadamente. Sandy e Junior encerraram oficialmente a dupla em abril de 2007.