Luisa Arraes em gravações de filme da Cássia Eller - Reprodução/Instagram

Luisa Arraes em gravações de filme da Cássia EllerReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 11:06





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Entre as imagens publicadas, a artista aparece caracterizada como a cantora e em momentos de descontração com outros profissionais do audiovisual, além de diferentes situações entre o intervalo das gravações, como confraternizações e almoços.



Luisa falou sobre a experiência ao lado do grupo no set de filmagens. "Em 42 dias juntos não tiramos nenhuma foto e estivemos grudados por mais de 12 horas por dia. Não paramos um segundo. Falta muito mais do que a metade da equipe nessas fotos, mas esses sorrisões no rosto ficam para que o susto do fim e do primeiro dia sem nosso filme seja um baque menos doloroso”, escreveu.



A atriz ainda agradeceu a equipe e refletiu sobre união durante período das gravações do longa. “Uma equipe unida é um apaixonamento para sempre. Obrigada a cada uma, cada um, que me deu a mão em todas essas cenas, aventuras e delírios. Mas, como tudo é complexo, junto com a saudade, vem também aquele gostinho de turma de termos entregue tudo que pudemos, está aí: está na lata! Obrigada! Amo vocês!”. Luisa Arraes , de 33 anos, comemorou o fim das gravações do filme sobre Cássia Eller, no qual irá interpretar a cantora, na madrugada desta sexta-feira (27). A atriz compartilhou registros dos bastidores do longa-metragem e se declarou para a equipe envolvida na produção. Ela está grávida do primeiro filho com o namorado, Chico Chico, herdeiro da artista.Entre as imagens publicadas, a artista aparece caracterizada como a cantora e em momentos de descontração com outros profissionais do audiovisual, além de diferentes situações entre o intervalo das gravações, como confraternizações e almoços.Luisa falou sobre a experiência ao lado do grupo no set de filmagens. "Em 42 dias juntos não tiramos nenhuma foto e estivemos grudados por mais de 12 horas por dia. Não paramos um segundo. Falta muito mais do que a metade da equipe nessas fotos, mas esses sorrisões no rosto ficam para que o susto do fim e do primeiro dia sem nosso filme seja um baque menos doloroso”, escreveu.A atriz ainda agradeceu a equipe e refletiu sobre união durante período das gravações do longa. “Uma equipe unida é um apaixonamento para sempre. Obrigada a cada uma, cada um, que me deu a mão em todas essas cenas, aventuras e delírios. Mas, como tudo é complexo, junto com a saudade, vem também aquele gostinho de turma de termos entregue tudo que pudemos, está aí: está na lata! Obrigada! Amo vocês!”.



Cinebiografia de Cássia Eller



Luisa Arraes foi selecionada para o papel da cantora Cássia Eller após um processo seletivo com mais de cem testes, concorrendo com diferentes atrizes de todo o Brasil. "A gente teve uma bateria de testes com muitas atrizes interessantíssimas. A atriz escolhida para fazer o papel da Cássia, ela tem uma energia parecida com a própria personagem, né? E a Cássia era bem isso, assim... ela era uma moleca, mas ao mesmo tempo aparece aquela mãe amamentando. Eu acho que elas combinam muito nesse sentido", relatou Maria Eugênia, companheira da cantora, sobre a escolha.



Com roteiro assinado por Bia Crespo e Fernando Bonassi, e versão final de Marcelo Saback, o filme irá apresentar a trajetória e vida da artista, desde sua ascensão musical até o relacionamento com a parceira e os desafios enfrentados enquanto casal.



O elenco conta com nomes como Ramon Francisco, Olivia Torres, Rui Ricardo, Stella Rabelo, Pamela Germano, Leandro Ramos, Bento Dias e João Cortes.





*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa





