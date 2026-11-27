Mãe de Viih Tube chama Eliezer de intruso e expõe conflitos no reality - Reprodução / Netflix

Mãe de Viih Tube chama Eliezer de intruso e expõe conflitos no realityReprodução / Netflix

Publicado 27/11/2026 12:26

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube , expôs os conflitos familiares que envolvem o genro, Eliezer, durante a estreia da quarta temporada de "Ilhados com a Sogra", da Netflix, na última quarta-feira (25). A influenciadora criticou o comportamento do ex-BBB, que também revelou seu incômodo com a proximidade entre a mulher e a sogra, além da falta de autonomia dentro da própria casa.

"O Eli é uma pessoa grosseira e isso me incomoda muito", declarou Viviane, que ainda afirmou: "O Eli é o intruso na família".



Eliezer, por sua vez, explicou que as divergências se intensificaram depois do casamento com Viih Tube e da chegada dos filhos, Lua e Ravi. Segundo o influenciador, a participação da sogra nas decisões familiares é um dos principais motivos de desentendimento entre o casal.



"O meu BO não é tanto com a sogra, é com a esposa. Elas são muito juntas, unidas. Quando a gente casou e principalmente vieram as crianças, era: mano, peraí, mas eu sou seu marido agora, sua mãe não precisa resolver, agora quem resolve as coisas em casa sou eu ou você", desabafou.



O ex-BBB também admitiu que, em algumas situações, se sente deslocado diante da cumplicidade entre mãe e filha. "A relação da Viih e da Viviane é unha e carne. Às vezes eu me sinto um peixe fora d'água", contou.



Durante o programa, Eliezer destacou que gostaria de ter mais liberdade para tomar decisões sobre a rotina doméstica, sem a interferência da sogra. "Talvez o que eu mais queira hoje é autonomia dentro da minha própria casa, porque a minha sogra hoje manda e desmanda lá dentro", declarou.



Viviane, por outro lado, revelou que costuma encontrar alternativas para contornar as divergências com o genro, inclusive quando o assunto envolve a compra de itens para a residência do casal. "Às vezes ele não deixa eu comprar o tapete dos banheiros. Aí eu combino com as meninas, passo o cartão e pronto", relatou.



Conhecida nas redes sociais como Mãe Tube, ela ainda ressaltou a relação de confiança que construiu com a filha desde a infância e afirmou que sempre foi a primeira pessoa a saber de acontecimentos importantes da vida da influenciadora. "A primeira pessoa pra ela falar sou eu, desde quando ela deu o primeiro beijo na escola até perder a virgindade", revelou.



Apresentada por Fernanda Souza, a quarta temporada de "Ilhados com a Sogra" reúne, pela primeira vez, sete famílias de famosos. Além de Viih Tube e Eliezer, nomes como Arthur Aguiar, MC Carol e Pepita integram o elenco da competição, na qual genros e noras precisam formar duplas com as mães de seus respectivos parceiros.



Viih Tube e Eliezer se casaram em março de 2023, em uma cerimônia intimista. Pais de Lua e Ravi, os influenciadores acumulam milhões de seguidores nas redes sociais, onde costumam compartilhar detalhes da rotina familiar, do relacionamento e da criação dos filhos.