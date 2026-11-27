Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2026 13:32

"Presta bem atenção. Sim, gente, temos um prédio inteiro de WePink. Você tem noção?", disse ela, empolgada, nos stories do Instagram. Na legenda da publicação, Virginia celebrou: "Simplesmente um prédio inteiro nosso. Toda honra e glória a Deus, 2026 é nosso".Durante a visita, a influenciadora percorreu os corredores do edifício e cumprimentou os colaboradores. No segundo andar, destinado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e às operações administrativas internas, a empresária se surpreendeu com as dimensões do espaço e sugeriu uma mudança na decoração. "Nossa, imenso aqui. Caraca! Devemos colocar o carpete rosa", afirmou.O quarto andar também abriga uma equipe responsável pelo atendimento aos clientes. Ao passar pelo local, Virginia comentou sobre a quantidade de funcionários. "É muita gente, muito grande. Bom trabalho, viu, gente?", desejou.Já no quinto andar, onde ficam os profissionais de tecnologia da informação, publicidade digital, criação, comércio eletrônico e marketing, a influenciadora fez questão de elogiar o trabalho da equipe. "Tá de parabéns todo mundo", declarou.A empresária também fez brincadeiras durante a passagem pelo sexto andar, que concentra o departamento jurídico e as equipes de processos, entre outras funções. "Aqui é a galera que mexe com a parte meio chata do negócio. Credo!", disparou.No nono andar, destinado aos setores de Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP), Virginia brincou: "Aqui é o perigo, viu?". Na legenda do vídeo, acrescentou: "Hoje é dia de pagamento". Ao chegar ao décimo andar, onde ficam os departamentos financeiro, contábil e fiscal, revelou sua preferência: "Essa área aqui é melhor, eu amo".Parte das instalações ainda está em obras. A influenciadora mostrou uma imagem de como ficará um dos ambientes após a conclusão do projeto e revelou a expectativa pelo resultado. "Ainda tá montando, gente, olha que lindo. Estou ansiosa", contou. Ao passar por uma sala de reuniões, confessou: "Eu odeio reunião".Virginia também revelou que uma das salas do prédio será destinada exclusivamente às transmissões ao vivo da empresa, utilizadas para divulgar e comercializar produtos. Apesar de ter cogitado encerrar esse formato de vendas no próximo ano, a influenciadora indicou que pretende dar continuidade à estratégia."Essa sala aqui vai ser só para live, velho. Juro", afirmou. "Eu achei que a gente ia acabar com as lives em 2027, parece que não, né? Teremos muitas lives em 2027, se Deus quiser."