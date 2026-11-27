Xande de Pilares lançou single com participação de Sorriso MarotoDivulgação / JB Comunicação
A parceria reúne artistas que compartilham uma amizade de longa data. Para o vocalista do grupo, Bruno Cardoso, o registro representa mais um capítulo dessa relação. "Nos conhecemos há pelo menos uns 30 anos. O Xande é um cara que abriu portas para o Sorriso, apresentou o nosso trabalho muitas vezes em cidades que a gente sempre sonhou um dia conhecer", disse o cantor, que complementou:
"Falar de amizade diante do que estamos vivendo é muito importante", disse o dono dos sucessos "Clareou", "Tá Escrito", "Ainda Bem" e "Vento".
Um dos compositores da faixa, Thiaguinho contou que ficou feliz ao saber da regravação. "'Amizade é Tudo' é uma música muito especial para mim e para o Rodriguinho, meu parceiro nessa composição. Essa canção faz parte da história de tanta gente. Tenho certeza de que essa regravação vai chegar a ainda mais corações e fazer parte de novas histórias", falou o artista.
A produção musical do audiovisual é assinada por João Carlos Filho, com assistência de produção de Neném Chama. Juan Fellipe responde pelos arranjos e pela regência, além de tocar cavaquinho. A banda é formada por Karla Piettro, Marcelo Furtado, Wanderson Assis e Lisandra Oliveira, no coro; Tico do Império (Carlos dos Santos), Azeitona (Anderson Marques), Fornalha (Jorge Luiz), Amendoim (Yago Souza) e Henrique Arcanjo, na percussão geral; André (Carlos Masecco), na bateria; Heber Poggy, no sopro; Igor Souza, no violão de sete cordas; Gegê D’Angola, no banjo; Marcelo Minions, no violão; João Marcos, no contrabaixo; e Pedro Santos, no teclado.
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