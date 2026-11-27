Xande de Pilares lançou single com participação de Sorriso Maroto - Divulgação / JB Comunicação

Xande de Pilares lançou single com participação de Sorriso MarotoDivulgação / JB Comunicação

Publicado 27/11/2026 13:58

Xande de Pilares lançou em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira (27), o single "A Amizade é Tudo", gravado ao lado do grupo Sorriso Maroto. Composta por Rodriguinho e Thiaguinho, a faixa foi a primeira música a ser apresentada do audiovisual "Nos Braços do Povo, Vol. 3", registrado no dia 19 de outubro, no Bar do Zeca Pagodinho do Vogue Square, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

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A parceria reúne artistas que compartilham uma amizade de longa data. Para o vocalista do grupo, Bruno Cardoso, o registro representa mais um capítulo dessa relação. "Nos conhecemos há pelo menos uns 30 anos. O Xande é um cara que abriu portas para o Sorriso, apresentou o nosso trabalho muitas vezes em cidades que a gente sempre sonhou um dia conhecer", disse o cantor, que complementou: A parceria reúne artistas que compartilham uma amizade de longa data. Para o vocalista do grupo, Bruno Cardoso, o registro representa mais um capítulo dessa relação. "Nos conhecemos há pelo menos uns 30 anos. O Xande é um cara que abriu portas para o Sorriso, apresentou o nosso trabalho muitas vezes em cidades que a gente sempre sonhou um dia conhecer", disse o cantor, que complementou:

"Xande já participou de álbuns nossos e agora chegou o momento de a gente chegar ao trabalho dele e pedir licença para tirarmos um som juntos. Estamos felizes pelo registro de mais um encontro. A nossa amizade vai além da música", afirmou Bruno.



"Falar de amizade diante do que estamos vivendo é muito importante", disse o dono dos sucessos "Clareou", "Tá Escrito", "Ainda Bem" e "Vento".



Um dos compositores da faixa, Thiaguinho contou que ficou feliz ao saber da regravação. "'Amizade é Tudo' é uma música muito especial para mim e para o Rodriguinho, meu parceiro nessa composição. Essa canção faz parte da história de tanta gente. Tenho certeza de que essa regravação vai chegar a ainda mais corações e fazer parte de novas histórias", falou o artista.



A produção musical do audiovisual é assinada por João Carlos Filho, com assistência de produção de Neném Chama. Juan Fellipe responde pelos arranjos e pela regência, além de tocar cavaquinho. A banda é formada por Karla Piettro, Marcelo Furtado, Wanderson Assis e Lisandra Oliveira, no coro; Tico do Império (Carlos dos Santos), Azeitona (Anderson Marques), Fornalha (Jorge Luiz), Amendoim (Yago Souza) e Henrique Arcanjo, na percussão geral; André (Carlos Masecco), na bateria; Heber Poggy, no sopro; Igor Souza, no violão de sete cordas; Gegê D’Angola, no banjo; Marcelo Minions, no violão; João Marcos, no contrabaixo; e Pedro Santos, no teclado.

'Tava Escrito: O Reencontro Histórico'