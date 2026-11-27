Franciny Ehlke defende marido de críticas em nova publicação - Reprodução/Instagram

Franciny Ehlke defende marido de críticas em nova publicaçãoReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 14:56





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Franciny Ehlke , de 27 anos, respondeu críticas direcionadas ao marido, Tony Maleh, de 36, em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (27). A influenciadora falou sobre o relacionamento com o empresário e o apoio que recebeu dele em projeto de rebranding de sua marca de cosméticos, FRAN.

Ela mostrou trechos de vídeos que circularam pela internet comentando sobre o casamento. Um criadora de conteúdo, afirmou: "Não é porque um homem casou com você, teve filho com você, colocou um anel no seu dedo, que significa que ele ama você"; enquanto outra chegou a dizer que Franciny estaria idealizando a relação com o marido, e que "talvez ela não esteja vendo alguns sinais".



Ehlke se manifestou sobre os comentários negativos que apareceram sobre o parceiro. “Muita gente criticou o meu marido desde que eu assumi o nosso relacionamento”. Ela revelou que não se sente bem diante da repercussão das falas. "Confesso para vocês que dói muito ver tanta gente falando mal do homem da minha vida".



A influenciadora revelou que estava gravando o vídeo sem o marido saber, mas que precisava agradecer ao homem que teria ajudado a realizar um dos maiores sonhos de sua vida. “Quando eu descobri a minha gravidez, eu me perguntei mil vezes se, de fato, eu deveria fazer esse rebranding da marca. Eu estava muito mais cansada, passando mal, com o emocional abalado, uma coisa que eu queria tanto começou a me dar medo. Medo de não dar conta. E aí ele agarrou a minha mão e disse que estava comigo, que a gente iria fazer isso acontecer”.



“Ele foi atrás de fornecedores internacionais, e conversou, negociou, ajustou tudo do jeitinho que eu queria. Eu ficava vendo, ele só explicando cada detalhe do que a gente queria construir. Quem conhece ele sabe, que ele é muito perfeccionista, ele é o meu virginiano. Ele reparava em coisas, que às vezes nem eu reparava”.



Ela mostrou registros do empresário trabalhando no rebranding da marca. “Eu queria mostrar aqui essas cenas, porque elas dizem muito sobre ele. Sobre o cuidado que ele pôs ao meu sonho. Foram noites em claro, decisões, problemas para resolver. Eu vi o quanto ele trabalhou, o quanto ele se dedicou em cada detalhe”.



Para ela, uma das melhores partes de seu relacionamento é poder compartilhar seus sonhos e ambições com o parceiro. "Uma das coisas mais bonitas de dividir a vida com alguém é isso. Você poder compartilhar os seus sonhos e ver que a pessoa que você ama quer te ver chegar lá. Então, quando você tá feliz ao lado de uma pessoa que te levanta, te ajuda, te enaltece, deixa o povo falar", disse.



Franciny espera mostrar algum dia a homenagem a filha do casal, Zara. "Obrigada por segurar minha mão em uma fase em que eu me senti tão insegura. Por querer me ver realizada, segurinha. Um dia quero mostrar esse vídeo para a nossa filha. Eu quero que ela veja o que a gente estava construindo enquanto a gente esperava ela. Eu te amo, Momo, e no meio de tanta gente falando de você, eu queria muito deixar isso registrado, porque você merece”, completou.



Na legenda da publicação, ela ainda escreveu: “Eu sei que você preferia que eu guardasse isso só para nós dois, Momô, mas eu precisava te agradecer publicamente. Gerar a nossa filha e recomeçar a FRAN no mesmo ano não foi fácil. Quem vê até onde a FR chegou não imagina quantas noites você passou em claro para tudo isso acontecer. Hoje eu tenho a Zarinha no colo e vejo a minha marca vivendo a fase que eu tanto sonhei. E quando eu olho para o lado, é você que tá aqui, vivendo esses dois sonhos comigo. Obrigada por tudo que você fez pela FRAN e por tudo que faz por mim e pela nossa filha. Eu te amo, meu Momô”.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa



