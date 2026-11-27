Deborah Secco ganhou surpresas de aniversário da filha, Mari Flor - Reprodução / Instagram

Deborah Secco ganhou surpresas de aniversário da filha, Mari FlorReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2026 15:11

Deborah Secco completou 47 anos nesta quinta (26). Através das redes sociais, nesta sexta-feira (27), a atriz celebrou mais uma primavera e compartilhou registros da comemoração, que teve direito à surpresas preparadas pela filha, Maria Flor, de 10.

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"Comemorei do lado de quem mais amo!!! Um dia cheio de surpresas preparadas pela Maria Flor. Vou guardar cada uma delas na memória e vou lembrá-las pelo resto da minha vida!!! Enxurrada de amor", iniciou a artista, na legenda da publicação.



A atriz também agradeceu as homenagens dos amigos, familiares e fãs. "Ah, obrigada também por cada demonstração de amor que recebi!!! Posts, mensagens, ligações, flores, presentes!!!! Vocês deixaram meu coração quentinho", concluiu Deborah.

Deborah publicou uma sequência de registros, mostrando que recebeu guloseimas da herdeira com um bilhete escrito "Te amo, mamãe". As duas também almoçaram em um restaurante e se divertiram em um parque de trampolim. A aniversariante também postou cliques das flores que recebeu.

A artista recebeu felicitações na mesma rede social, incluindo do noivo, Dudu Borges. "Celebrar a vida do amor da minha vida", escreveu o produtor musical, ao compartilhar fotos da amada. Debora repostou a homenagem e retribuiu a declaração: "Que sorte a minha ter você!!! Meu maior presente. Te amo infinito", disse ela.

Casamento adiado

No dia 18 deste mês, Deborah explicou por que decidiu adiar o casamento com Dudu Borges para 2027. Durante a participação no "Saia Justa", do GNT, a atriz contou que o casal pretendia oficializar a união ainda neste ano, mas mudou os planos após receber um conselho de Júnia, que a acompanha espiritualmente.

"A gente estava meio que pensando em datas, e, a princípio, pensava em se casar esse ano. Aí a Júnia, que é uma pessoa que me acompanha e tem toda essa pegada espiritual, falou: 'Cara, espera para casar ano que vem, porque ano que vem é um ano regido pelo Sol, e um ano regido pelo Sol é um ano muito próspero'", revelou ela, na ocasião.

Casal

Deborah e Dudu assumiram publicamente o namoro em março de 2025. Desde então, os dois mantêm uma relação reservada, com poucas aparições e declarações públicas sobre a vida a dois.



Em junho deste ano, a atriz confirmou o noivado durante uma participação no programa "Chama o Vrááá", do gshow. Na ocasião, ela se referiu ao produtor musical como seu noivo ao comentar sobre sua relação com o futebol.

Já em setembro, durante o Rock in Rio, Deborah havia antecipado que a cerimônia aconteceria em 2027 e seria intimista, de acordo com o perfil discreto do casal. "A data está marcada. Vai ser pequenininho, como a gente é discreto. Ele é um cara discreto, vai ser com a nossa cara."

O relacionamento com Dudu é o primeiro assumido publicamente pela atriz desde o fim do casamento de nove anos com o diretor Hugo Moura, pai de sua filha.