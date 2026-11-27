Publicado 27/11/2026 15:15

"É com o coração pesado que compartilho que Nicole e eu não estamos mais juntos. Após sete anos de amor, compromisso e acreditando em um futuro juntos, este é um momento incrivelmente difícil", iniciou.Na sequência, Thom afirmou que, apesar de não desejar a separação, respeita a escolha da artista. "Embora este não seja o desfecho que eu jamais desejei, respeito a decisão de Nicole e, sinceramente, desejo a ela toda a felicidade no próximo capítulo de sua vida", concluiu. Nicole ainda não se pronunciou publicamente sobre o término.O ex-casal se conheceu em 2019, nos bastidores do "The X Factor: Celebrity", programa em que a cantora atuava como jurada e o atleta participou como integrante da banda Try Star. Os dois iniciaram o namoro naquele mesmo ano, mas só assumiram publicamente o romance em 2020, durante uma festa realizada após a cerimônia do Globo de Ouro.Em entrevista ao jornal britânico The Sun, em 2021, Thom revelou que, inicialmente, não cogitou se envolver com a artista por questões profissionais."Nem me passou pela cabeça tentar algo com a Nicole, porque seria pouco profissional, e ela é tão adorável e deslumbrante em todos os sentidos. Eu simplesmente pensei: 'Ela está muito acima do meu nível'", declarou.O ex-jogador também recordou como surgiu a oportunidade de se aproximar da cantora. "Foi só depois que [minha banda Try Star] fez uma apresentação desajeitada de Swing Low, Sweet Chariot e ela gentilmente nos salvou no show que nós, como banda, fomos até o camarim dela para agradecê-la. Essa foi a primeira vez que a conheci, e nunca mais olhei para trás".Os dois ficaram noivos em 2023 e chegaram a compartilhar detalhes dos planos para o casamento. Na época, Nicole indicou que pretendia realizar a cerimônia no Havaí, onde nasceu, e a festa em outro continente. A artista também revelou ter uma admiração especial por Portugal. "A recepção será em algum lugar na Europa. Além disso, nem pensei em mais nada", disse a cantora em uma entrevista naquele ano.