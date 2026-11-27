Marcos Mion resgata foto de 2001 e impressiona com mudança física - Reprodução Instagram

Marcos Mion resgata foto de 2001 e impressiona com mudança físicaReprodução Instagram

Publicado 27/11/2026 16:09

Uma fotografia de 25 anos atrás foi suficiente para mostrar o quanto Marcos Mion mudou fisicamente ao longo do tempo. Aos 47 anos, o apresentador compartilhou nas redes sociais um registro feito em 2001, quando estampou a capa da revista "TPM". A imagem foi publicada durante uma trend que propõe aos participantes resgatar fotografias antigas e acabou chamando atenção pela comparação com o físico atual do artista.

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Na foto, Mion aparece sem camisa, usando chapéu de cowboy e óculos escuros. Mesmo na juventude, já apresentava uma musculatura definida. Atualmente, porém, o apresentador exibe um corpo muito mais volumoso e musculoso, resultado de anos de dedicação à musculação, com treinos intensos e uma rotina alimentar rigorosa.



O interesse pelo fisiculturismo se tornou parte importante de sua rotina. Ao completar 47 anos, por exemplo, o artista chamou atenção ao publicar imagens que destacavam o desenvolvimento das pernas e a definição muscular. A evolução também foi compartilhada em diferentes momentos nas redes sociais.



Aos 44 anos, Mion chegou a afirmar que havia conquistado o melhor condicionamento físico de sua vida. Na ocasião, revelou que mantinha acompanhamento frequente do fisiculturista Eduardo Correa, para quem enviava diariamente fotografias e informações sobre seu peso.



"Todas as manhãs mando uma foto e meu peso pro [fisiculturista] Eduardo Correa. E por que postei?? Porque eu tô sentindo muito orgulho de estar me superando e superando o que esperavam de mim!", declarou na época. Na foto, Mion aparece sem camisa, usando chapéu de cowboy e óculos escuros. Mesmo na juventude, já apresentava uma musculatura definida. Atualmente, porém, o apresentador exibe um corpo muito mais volumoso e musculoso, resultado de anos de dedicação à musculação, com treinos intensos e uma rotina alimentar rigorosa.O interesse pelo fisiculturismo se tornou parte importante de sua rotina. Ao completar 47 anos, por exemplo, o artista chamou atenção ao publicar imagens que destacavam o desenvolvimento das pernas e a definição muscular. A evolução também foi compartilhada em diferentes momentos nas redes sociais.Aos 44 anos, Mion chegou a afirmar que havia conquistado o melhor condicionamento físico de sua vida. Na ocasião, revelou que mantinha acompanhamento frequente do fisiculturista Eduardo Correa, para quem enviava diariamente fotografias e informações sobre seu peso."Todas as manhãs mando uma foto e meu peso pro [fisiculturista] Eduardo Correa. E por que postei?? Porque eu tô sentindo muito orgulho de estar me superando e superando o que esperavam de mim!", declarou na época.





Preparação para filme exigiu mudança na rotina





A dedicação aos exercícios também ganhou força durante a preparação para "MMA - Meu Melhor Amigo", longa lançado em 2025, no qual Mion atuou como protagonista e roteirista. Na produção, ele interpretou Max Machadada, um lutador de MMA, papel que exigiu uma preparação física específica.



Para viver o personagem, o apresentador precisou intensificar os treinamentos e manter um percentual de gordura corporal bastante baixo durante dois meses. Segundo ele, o desafio foi ainda maior por precisar conciliar a preparação com os compromissos profissionais.



"Nunca tive que manter o percentual de gordura tão baixo por tanto tempo. Não é uma competição de um dia, um ensaio de fotos... são dois meses assim. E ainda com uma rotina maluca! Eu não consigo ser diferente em nada que eu faço, é entrega total e absoluta. Controle mental e obsessão pelo legado", afirmou durante a preparação para o longa.