Helô Pinheiro impressiona ao fazer espacate aos 83 anosReprodução / Instagram
A apresentação contou com a presença de familiares na plateia, entre eles as netas Rafa Justus e Lolle Pinheiro. Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a adolescente, de 17 anos, fez questão de manifestar o orgulho que sente da avó e destacou um dos momentos da coreografia. "Foi maravilhosa do começo ao fim! Teve espacate! Chorei, sorri, gritei! Muito orgulho de você!", declarou Rafa.
A desenvoltura da empresária no palco também rendeu elogios dos internautas. "Maravilhosa! Com certeza uma inspiração a todas nós. Bravo", comentou uma admiradora. Ticiane Pinheiro também deixou uma mensagem carinhosa para a mãe: "Te amo Te admiro!".
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Rotina ativa aos 83 anos
A empresária também refletiu sobre a cobrança estética por carregar, há mais de seis décadas, o título de Garota de Ipanema. Helô destacou a importância de preservar a saúde e o bem-estar, além de criticar a falta de oportunidades para profissionais mais velhos no meio artístico.
A relação da ex-modelo com a música que embalou a recente apresentação começou ainda na adolescência, quando suas passagens pelas ruas de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, despertaram a atenção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Composta em 1962, a canção ganhou reconhecimento internacional e se tornou um dos maiores clássicos da bossa nova.
A ligação com Jobim ultrapassou a música. O compositor foi um dos padrinhos do casamento de Helô com Fernando Pinheiro, em 1966, com quem ela teve quatro filhos: Kiki, Jô, Ticiane e Fernando.
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