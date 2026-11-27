Helô Pinheiro impressiona ao fazer espacate aos 83 anos - Reprodução / Instagram

Helô Pinheiro impressiona ao fazer espacate aos 83 anosReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2026 15:42

Helô Pinheiro, de 83 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar registros de uma apresentação de dança na qual fez até um espacate. Na última semana, a ex-modelo e empresária subiu ao palco do espetáculo "Cantos do Brasil", ao lado da amiga e professora Regina Calil, ao som de "Garota de Ipanema", clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, do qual é a musa inspiradora.

"A dança é uma forma de expressar a alma, celebrar a vida e se conectar com nossas raízes Uma alegria fazer parte do espetáculo Cantos do Brasil, uma celebração da nossa cultura, da música e da dança, tendo o prazer de dançar ao lado da Regina Calil Momentos que ficam na memória e fazem o coração dançar! ", escreveu Helô nas redes sociais.



A apresentação contou com a presença de familiares na plateia, entre eles as netas Rafa Justus e Lolle Pinheiro. Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a adolescente, de 17 anos, fez questão de manifestar o orgulho que sente da avó e destacou um dos momentos da coreografia. "Foi maravilhosa do começo ao fim! Teve espacate! Chorei, sorri, gritei! Muito orgulho de você!", declarou Rafa.



A desenvoltura da empresária no palco também rendeu elogios dos internautas. "Maravilhosa! Com certeza uma inspiração a todas nós. Bravo", comentou uma admiradora. Ticiane Pinheiro também deixou uma mensagem carinhosa para a mãe: "Te amo Te admiro!".

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Rotina ativa aos 83 anos

A dança faz parte da vida de Helô desde a infância, época em que também praticava ginástica. Em julho deste ano, quando completou 83 anos, a ex-modelo contou ao Gshow que mantém uma rotina de atividades físicas, que inclui dança aeróbica e esportes com bola. Na ocasião, ela afirmou que não considera a idade um impedimento para continuar com as práticas que gosta, desde que respeite seus limites.



A empresária também refletiu sobre a cobrança estética por carregar, há mais de seis décadas, o título de Garota de Ipanema. Helô destacou a importância de preservar a saúde e o bem-estar, além de criticar a falta de oportunidades para profissionais mais velhos no meio artístico.



A relação da ex-modelo com a música que embalou a recente apresentação começou ainda na adolescência, quando suas passagens pelas ruas de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, despertaram a atenção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Composta em 1962, a canção ganhou reconhecimento internacional e se tornou um dos maiores clássicos da bossa nova.



A ligação com Jobim ultrapassou a música. O compositor foi um dos padrinhos do casamento de Helô com Fernando Pinheiro, em 1966, com quem ela teve quatro filhos: Kiki, Jô, Ticiane e Fernando.