Humberto Martins passa por radiocirurgia no cérebro - Reprodução Instagram

Humberto Martins passa por radiocirurgia no cérebroReprodução Instagram

Publicado 27/11/2026 17:12

Humberto Martins já está a caminho de novos compromissos profissionais após passar por um procedimento não invasivo no cérebro. Aos 65 anos, o ator recebeu alta hospitalar na quinta-feira (26) e confirmou que manterá as apresentações da peça "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra", programadas para este sábado (28) e domingo (29), no Paraná.

Em conversa com o blog da jornalista Thaís Sant'Anna, do R7, o artista contou que já estava no aeroporto para seguir viagem e retomar as atividades. "Já estou no aeroporto indo fazer teatro em Maringá e Londrina", afirmou.

A recuperação ocorreu um dia após a intervenção realizada no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento foi feito na quarta-feira (25) para tratar o tremor essencial, condição neurológica hereditária que provoca movimentos involuntários e que Humberto herdou da mãe. O tratamento utilizou radiocirurgia com raios gama, técnica não invasiva direcionada a uma região específica do cérebro. Segundo a equipe do ator, a recuperação evoluiu bem e não será necessário alterar a programação profissional que já estava organizada. Espetáculo marca retorno após 15 anos Humberto está em turnê pelo país com "Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra", montagem que representa seu retorno aos palcos depois de 15 anos afastado do teatro. Na produção, ele divide a cena com a atriz Aline Müller, sua namorada, em uma história que mistura humor e drama a partir de situações vividas dentro de um consultório. Além da atividade teatral, o ator também está confirmado no elenco da série "A Ira do Herdeiro", escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Carlos Manga Jr. A produção tem estreia prevista para 2027, com exibição anunciada pela Record, Univer Vídeo e Disney+. O que é tremor essencial? O espetáculo aborda relacionamentos, conflitos familiares, desejos e questões relacionadas à saúde mental. A direção é assinada pelo próprio Humberto, enquanto o texto é de Carlos Simões.

A condição que levou o ator a realizar o procedimento é um distúrbio neurológico do movimento que provoca tremores involuntários e rítmicos. Embora afete principalmente as mãos, também pode atingir braços, pernas, cabeça e voz.



O tremor essencial pode ter origem hereditária e costuma ser confundido com a doença de Parkinson, mas as duas condições são diferentes e não têm relação direta. Os sintomas podem interferir em tarefas cotidianas, como escrever, segurar objetos e levar um copo à boca.



A intensidade varia entre os pacientes, e o acompanhamento médico é importante para avaliar as possibilidades de tratamento. No caso de Humberto, a radiocirurgia foi escolhida como alternativa para tratar os tremores.