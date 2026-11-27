Bella Campos - Reprodução / Instagram

Bella Campos Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2026 18:02

Bella Campos, de 28 anos, chamou a atenção dos fãs ao trocar elogios com a namorada, a modelo Thalita Ferreira , nas redes sociais, nesta sexta-feira (27). A atriz, que assumiu publicamente o relacionamento em novembro deste ano, deixou um comentário em uma publicação da companheira no TikTok e recebeu um flerte de volta. A interação divertiu os internautas.

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"Mó nave", escreveu Bella, com um emoji de língua para fora, ao exaltar a beleza da namorada. Thalita retribuiu o elogio de forma direta: "Você".



A troca de mensagens aconteceu em uma publicação na qual a modelo reuniu diferentes registros em um formato conhecido como "dump", tendência nas redes sociais que consiste no compartilhamento de uma série de fotos.



Nos comentários, os admiradores do casal não esconderam o entusiasmo com a interação e fizeram brincadeiras sobre o romance. "Sigo impactada", disse uma pessoa. "Tudo da Bella, nada nosso", brincou outra. "Bella agradece todo dia", reagiu mais uma internauta.



Desde que tornou o namoro público, Bella mantém a discrição em relação à vida amorosa. A artista compartilhou poucos registros ao lado de Thalita, mas as demonstrações de carinho entre as duas nas plataformas digitais despertam a curiosidade dos seguidores.



Conhecida pelo público por seus trabalhos na televisão, Bella ganhou projeção nacional como Muda, no remake de "Pantanal" (2022). Na sequência, interpretou Jenifer em "Vai na Fé" (2023) e deu vida à ambiciosa Maria de Fátima na nova versão de "Vale Tudo" (2025), da TV Globo.

"Mó nave", escreveu Bella, com um emoji de língua para fora, ao exaltar a beleza da namorada. Thalita retribuiu o elogio de forma direta: "Você".A troca de mensagens aconteceu em uma publicação na qual a modelo reuniu diferentes registros em um formato conhecido como "dump", tendência nas redes sociais que consiste no compartilhamento de uma série de fotos.Nos comentários, os admiradores do casal não esconderam o entusiasmo com a interação e fizeram brincadeiras sobre o romance. "Sigo impactada", disse uma pessoa. "Tudo da Bella, nada nosso", brincou outra. "Bella agradece todo dia", reagiu mais uma internauta.Desde que tornou o namoro público, Bella mantém a discrição em relação à vida amorosa. A artista compartilhou poucos registros ao lado de Thalita, mas as demonstrações de carinho entre as duas nas plataformas digitais despertam a curiosidade dos seguidores.Conhecida pelo público por seus trabalhos na televisão, Bella ganhou projeção nacional como Muda, no remake de "Pantanal" (2022). Na sequência, interpretou Jenifer em "Vai na Fé" (2023) e deu vida à ambiciosa Maria de Fátima na nova versão de "Vale Tudo" (2025), da TV Globo.

Quem é Thalita Ferreira?

Natural de Artur Nogueira, município do interior de São Paulo, Thalita Ferreira teve uma trajetória profissional distante das passarelas antes de ingressar no universo da moda. A jovem trabalhava em uma pizzaria quando foi descoberta, aos 18 anos, e teve a oportunidade de iniciar a carreira como modelo.



Atualmente, a brasileira mora em Londres, na Inglaterra, e acumula trabalhos para algumas das principais grifes internacionais. Em 2026, estreou na Semana de Moda de Paris, onde teve a responsabilidade de abrir o desfile da Saint Laurent.



A participação no evento representou um marco na trajetória da modelo, já que a capital francesa recebe uma das semanas de moda mais importantes do mundo e reúne profissionais de diferentes países.



Além da Saint Laurent, Thalita tem no currículo trabalhos para marcas de luxo como Schiaparelli, Loewe, Jean Paul Gaultier, Stella McCartney, Céline e Balenciaga.