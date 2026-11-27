Bella Longuinho investe R$ 18 mil para recuperar volume nos glúteosReprodução Instagram
O atendimento foi realizado na AionClinic, que desenvolveu o protocolo Método Body HD Aion, idealizado pelo médico Aihan Kirchhoff. A proposta é combinar tecnologias e procedimentos injetáveis para trabalhar diferentes regiões do corpo, como abdômen, coxas e glúteos.
Na sessão, Bella recebeu 60 ml de ácido hialurônico nos glúteos para repor o volume perdido. Já na região abdominal, foram utilizadas tecnologias com o objetivo de melhorar a definição da silhueta. O tratamento também foi realizado em meio aos preparativos da influenciadora para o Réveillon na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, Pernambuco.
Quanto custa o procedimento realizado por Bella Longuinho?
De acordo com a clínica, o Método Body HD Aion é dividido em três frentes: melhora da qualidade da pele e da flacidez, recuperação de volume e estímulo à musculatura. A combinação das técnicas é definida após uma avaliação médica, que determina quais áreas serão tratadas e a extensão do protocolo.
Os planos são classificados em quatro tamanhos: P, M, G e GG. Quando o tratamento utiliza apenas tecnologias, sem a inclusão de procedimentos injetáveis, os valores partem de R$ 5 mil por região.
Já as opções mais completas, que incluem cuidados com a qualidade da pele, volume e flacidez, começam em R$ 20 mil, mesmo na menor modalidade. Conforme a quantidade de áreas e os procedimentos escolhidos, o investimento pode ultrapassar R$ 40 mil ou R$ 50 mil.
No caso de Bella, a combinação do tratamento abdominal com a aplicação de 60 ml de ácido hialurônico nos glúteos ficou em aproximadamente R$ 18 mil, segundo a AionClinic.
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