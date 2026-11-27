Bella Longuinho investe R$ 18 mil para recuperar volume nos glúteos - Reprodução Instagram

Bella Longuinho investe R$ 18 mil para recuperar volume nos glúteosReprodução Instagram

Publicado 27/11/2026 18:20 | Atualizado 27/11/2026 18:33

Bella Longuinho , de 24 anos, voltou a investir em procedimentos estéticos para recuperar o volume dos glúteos. A influenciadora compartilhou nesta sexta-feira (27) registros de uma nova sessão de preenchimento com ácido hialurônico. O tratamento também incluiu uma etapa voltada à definição abdominal e custou cerca de R$ 18 mil, segundo informações da clínica responsável.

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A decisão veio após a jovem perceber uma redução do volume na região dos glúteos em decorrência de um emagrecimento recente. No início do ano, Bella já havia chamado atenção ao mostrar os resultados de uma harmonização na mesma área. Desta vez, ela explicou aos seguidores que voltou a realizar o procedimento. “Dia de preencher bumbum com ácido hialurônico”, escreveu nos Stories enquanto mostrava parte da sessão.



O atendimento foi realizado na AionClinic, que desenvolveu o protocolo Método Body HD Aion, idealizado pelo médico Aihan Kirchhoff. A proposta é combinar tecnologias e procedimentos injetáveis para trabalhar diferentes regiões do corpo, como abdômen, coxas e glúteos.



Na sessão, Bella recebeu 60 ml de ácido hialurônico nos glúteos para repor o volume perdido. Já na região abdominal, foram utilizadas tecnologias com o objetivo de melhorar a definição da silhueta. O tratamento também foi realizado em meio aos preparativos da influenciadora para o Réveillon na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, Pernambuco.

Quanto custa o procedimento realizado por Bella Longuinho?





De acordo com a clínica, o Método Body HD Aion é dividido em três frentes: melhora da qualidade da pele e da flacidez, recuperação de volume e estímulo à musculatura. A combinação das técnicas é definida após uma avaliação médica, que determina quais áreas serão tratadas e a extensão do protocolo.



Os planos são classificados em quatro tamanhos: P, M, G e GG. Quando o tratamento utiliza apenas tecnologias, sem a inclusão de procedimentos injetáveis, os valores partem de R$ 5 mil por região.



Já as opções mais completas, que incluem cuidados com a qualidade da pele, volume e flacidez, começam em R$ 20 mil, mesmo na menor modalidade. Conforme a quantidade de áreas e os procedimentos escolhidos, o investimento pode ultrapassar R$ 40 mil ou R$ 50 mil.



No caso de Bella, a combinação do tratamento abdominal com a aplicação de 60 ml de ácido hialurônico nos glúteos ficou em aproximadamente R$ 18 mil, segundo a AionClinic.