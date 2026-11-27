Ângela Leal se recupera em casa após cirurgia, conta filha - Reprodução Instagram

Ângela Leal se recupera em casa após cirurgia, conta filhaReprodução Instagram

Publicado 27/11/2026 19:01

Os 80 anos de Ângela Leal serão celebrados de maneira especial, mas sem grandes festas por enquanto. Após passar por uma cirurgia, a atriz recebeu alta hospitalar e já está em casa, onde continua o processo de recuperação. A filha dela, Leandra Leal , contou nesta sexta-feira (27) que a veterana apresenta melhoras e que os familiares estão organizando uma comemoração reservada para marcar a nova idade.

Em conversa com um paparazzo, Leandra falou sobre a disposição da mãe diante do período delicado de saúde e não escondeu a admiração pela maneira como ela tem enfrentado a situação.



"Ela está bem, está se recuperando, está ótima. Está se recuperando a cada dia. Quinta-feira que vem, ela faz 80 anos. Minha mãe é muito forte. É uma mulher de uma grande resiliência, uma capacidade muito grande de resiliência e, ao mesmo tempo, muita força de vida", afirmou.



A atriz explicou que, por enquanto, a prioridade é preservar a recuperação de Ângela. Por isso, o aniversário, celebrado em 8 de dezembro, será comemorado apenas com pessoas próximas. Uma reunião maior está sendo planejada para março, durante as festividades do Teatro Rival Petrobras, espaço que tem importância especial na história da família.



"Agora a gente vai fazer uma coisa mais íntima, porque ela ainda está se recuperando. Não é indicado que ela tenha contato com muitas pessoas. Mas, em março, vai ter o aniversário do Rival Petrobras, o teatro dela, da nossa família. Aí a gente quer comemorar junto", contou Leandra.



A família não revelou qual problema de saúde levou Ângela à cirurgia nem divulgou detalhes sobre o procedimento realizado.





Atriz adiou operação para votar nas eleições

A decisão de postergar a cirurgia para participar do segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro, também marcou as últimas semanas da atriz. Na ocasião, Ângela participou de uma transmissão ao vivo com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado André Janones, na qual explicou por que preferiu aguardar para votar.



Mesmo diante da necessidade de passar por uma operação de grande porte, a veterana afirmou que não abriria mão de participar da votação.



"Eu quero votar. Nem que seja a última vez", declarou durante a transmissão.



Na mesma conversa, ao lado de Leandra, ela contou que já tinha uma cirurgia programada para a semana seguinte, mas decidiu adiar o procedimento para exercer seu direito ao voto. "Lutei pela minha cidade, o Rio de Janeiro, pelo teatro, pela cultura, por tudo. Hoje, estou aqui (na cama) e, na semana que vem, tenho que fazer uma grande operação e não deixei que fizessem antes porque disse: 'Eu quero votar'", relatou.