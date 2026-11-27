Ângela Leal se recupera em casa após cirurgia, conta filhaReprodução Instagram
"Ela está bem, está se recuperando, está ótima. Está se recuperando a cada dia. Quinta-feira que vem, ela faz 80 anos. Minha mãe é muito forte. É uma mulher de uma grande resiliência, uma capacidade muito grande de resiliência e, ao mesmo tempo, muita força de vida", afirmou.
A atriz explicou que, por enquanto, a prioridade é preservar a recuperação de Ângela. Por isso, o aniversário, celebrado em 8 de dezembro, será comemorado apenas com pessoas próximas. Uma reunião maior está sendo planejada para março, durante as festividades do Teatro Rival Petrobras, espaço que tem importância especial na história da família.
"Agora a gente vai fazer uma coisa mais íntima, porque ela ainda está se recuperando. Não é indicado que ela tenha contato com muitas pessoas. Mas, em março, vai ter o aniversário do Rival Petrobras, o teatro dela, da nossa família. Aí a gente quer comemorar junto", contou Leandra.
A família não revelou qual problema de saúde levou Ângela à cirurgia nem divulgou detalhes sobre o procedimento realizado.
Atriz adiou operação para votar nas eleições
Mesmo diante da necessidade de passar por uma operação de grande porte, a veterana afirmou que não abriria mão de participar da votação.
"Eu quero votar. Nem que seja a última vez", declarou durante a transmissão.
Na mesma conversa, ao lado de Leandra, ela contou que já tinha uma cirurgia programada para a semana seguinte, mas decidiu adiar o procedimento para exercer seu direito ao voto. "Lutei pela minha cidade, o Rio de Janeiro, pelo teatro, pela cultura, por tudo. Hoje, estou aqui (na cama) e, na semana que vem, tenho que fazer uma grande operação e não deixei que fizessem antes porque disse: 'Eu quero votar'", relatou.
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