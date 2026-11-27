Karoline Lima - Reprodução/Instagram

Karoline Lima Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 21:28 | Atualizado 27/11/2026 21:28

A escolha do novo endereço de Karoline Lima em São Paulo provocou uma discussão nas redes sociais. Depois que o apartamento procurado pela influenciadora apareceu em um anúncio de aluguel por R$ 140 mil mensais, internautas passaram a questionar o valor. A repercussão incomodou a empresária, que criticou páginas de entretenimento por darem destaque a comentários negativos sobre sua vida.

A manifestação aconteceu em uma publicação que reunia reações ao preço do imóvel. O comentário de Karoline foi fixado pelo perfil responsável pela postagem e ultrapassou 18 mil curtidas.



"Vocês estão desesperados por atenção, né?! Porque todas as matérias com meu nome são com prints de comentários de hate. Vergonhoso! Melhorem", escreveu.



A discussão também contou com a participação de Gabriella Garcia, advogada da influenciadora. Uma seguidora saiu em defesa de Karoline e argumentou que, para alguém com dinheiro aplicado, morar de aluguel pode ser financeiramente mais vantajoso do que comprar um imóvel. Segundo ela, os rendimentos de investimentos atrelados ao CDI poderiam cobrir a despesa mensal e ainda deixar dinheiro disponível.



Gabriella concordou com a análise e respondeu: "Diva, obrigada por escrever o que eu iria falar. A cabeça desse povo explode por não entender nada sobre aplicações financeiras e rendimentos".



Em outro comentário, a advogada apresentou uma simulação para explicar seu posicionamento. Considerando um imóvel de R$ 5 milhões, ela estimou um aluguel de aproximadamente R$ 20 mil por mês. Na comparação, afirmou que o mesmo capital aplicado poderia gerar cerca de R$ 48 mil líquidos mensais.



"É matemática básica, querida. (...) O rendimento paga o aluguel com folga, e você ainda evita ITBI, IPTU alto e manutenção", argumentou. Gabriella reconheceu que a compra de um imóvel também oferece vantagens, como estabilidade e segurança, mas avaliou que, em propriedades de alto padrão e em um cenário de juros elevados, alugar pode ser uma escolha mais interessante.





Karoline já havia reclamado dos preços em São Paulo





A mudança de Karoline para a capital paulista já vinha sendo assunto nas redes sociais. Na semana passada, a influenciadora comentou sobre os valores que encontrou no mercado imobiliário da cidade e demonstrou surpresa com os preços.



"Para comprar um apartamento bom, numa área legal, papo de 16, 18 milhões [de reais]. Para alugar, R$ 80 mil por mês. Mulher, o que é isso?", desabafou nos Stories.



Posteriormente, anunciou que havia encontrado um novo endereço na Zona Sul de São Paulo. O apartamento tem 280 metros quadrados e foi escolhido com a participação da filha, Cecília, de quatro anos. A menina, inclusive, se encantou por uma cama em formato de coelho.



Apesar da repercussão em torno do anúncio de R$ 140 mil mensais, não foi confirmado se Karoline fechou um contrato de locação ou optou pela compra do imóvel. Também não há informações sobre o valor efetivamente negociado ou sobre o patrimônio que a influenciadora mantém aplicado.