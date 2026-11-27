Vanessa Lóes comemora 55 anos em roda de samba com o filho - Reprodução Instagram

Vanessa Lóes comemora 55 anos em roda de samba com o filhoReprodução Instagram

Publicado 27/11/2026 22:58

Uma roda de samba marcou a comemoração dos 55 anos de Vanessa Lóes , na noite de quinta-feira (26), na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz reuniu amigos e familiares para celebrar a nova idade, entre eles o filho mais velho, Gael, de 19 anos. A festa aconteceu pouco mais de dois meses depois do anúncio de sua separação de Thiago Lacerda, com quem foi casada por 25 anos.

A comemoração contou ainda com a presença de artistas como Leo Jaime e Thalita Rebouças. Durante a festa, Vanessa protagonizou um momento especial ao entregar o primeiro pedaço do bolo ao filho. Os registros da celebração mostram a atriz aproveitando a noite ao som de samba e ao lado de pessoas próximas.



O aniversário acontece em uma nova fase da vida pessoal da artista. Em setembro, Thiago confirmou publicamente o término do relacionamento, que começou em 2001. Pouco depois do anúncio, Vanessa também retirou o sobrenome Lacerda de seu perfil no Instagram.



Na ocasião, o ator falou sobre o encerramento da união e reconheceu que a decisão foi resultado de um processo longo. Em entrevista ao jornal "O Globo", ele descreveu o momento como delicado e afirmou que a história construída ao lado da atriz continua tendo um significado importante.



“A gente está separado. São 25 anos de uma vida. É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente”, declarou.



Thiago também ressaltou que pretende conduzir a nova etapa com discrição e respeito à trajetória que os dois construíram juntos, especialmente por causa dos filhos.





História do casal começou em 2001





Vanessa e Thiago iniciaram o relacionamento em 2001 e oficializaram a união em março de 2007. Ao longo dos anos, formaram uma família com três filhos: Gael, de 19 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12.



A separação encerrou uma das relações mais duradouras entre artistas conhecidos do público brasileiro. Mesmo com o fim do casamento, os dois destacaram a importância da história compartilhada e a intenção de preservar a intimidade da família durante a transição para essa nova fase.