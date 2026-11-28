Ivete Sangalo no palco de show em São Paulo - Iwi Onodera/ Brazil News

Ivete Sangalo no palco de show em São PauloIwi Onodera/ Brazil News

Publicado 28/11/2026 10:30

A artista contou que fazia exercícios vocais e se preparava para cumprir compromissos profissionais quando se deparou com as notícias. Apesar de estar habituada à exposição decorrente da carreira, Ivete afirmou que especulações, as quais nada têm a ver com o trabalho/música dos artistas, têm ocupado cada vez mais espaço na mídia."A coisa tem tomado contornos absolutamente irresponsáveis. Existe uma especulação, um interesse, uma vontade de dizer uma verdade que não é verdade, que é muito perigoso, é muito irresponsável, porque a gente está falando de pessoas, de vidas. Ainda que sejamos pessoas expostas, mas, pelo amor de Deus, expostas até que limite?", questionou.A cantora também contestou a associação de diferentes acontecimentos de sua rotina à criação de histórias sobre sua intimidade. "A gente que está dentro da situação, que está vivendo a nossa vida, a vida é nossa, a gente não entende o porquê da criação dessas narrativas. E é um volume de mentiras, de inverdades, sobre posturas de pessoas que são importantes para nós", declarou.Ivete ainda criticou o que ela considera uma tentativa de pressionar figuras públicas a se pronunciarem sobre assuntos particulares. "É muito louco quando esses enredos são criados a partir de uma tentativa de fazer com que pessoas que não habitualmente vêm a público falar sobre suas vidas privadas (...) sejam forçadas a contar a sua versão", afirmou ao dizer que a criação de narrativas e enredos são "grandes mentiras", que acabam se tornando "grandes verdades" para o grande público.Ao justificar o pronunciamento, a artista explicou que costuma ignorar especulações a seu respeito. "Vocês sabem quantas coisas são ditas a meu respeito? Quantas loucuras, inclusive, que eu fico impressionada, mas que eu falo: ‘Não vale a pena’.""Mas, quando se trata de alguém que é importante para mim, que eu conheço e que está sendo colocado numa posição que não é correta, que não é verdadeira, de posturas que não são verdadeiras, eu preciso dizer aos senhores, pelo amor de Deus, gente, tem que ter responsabilidade”, acrescentou.Sem citar nomes, Ivete encerrou o pronunciamento com pedido: "Tem vidas envolvidas na minha vida que não têm que ser expostas. Não criem essas fantasias, porque isso é uma coisa perigosa. Trata sobre pessoas, não sobre engajamento."