Ivete Sangalo no palco de show em São PauloIwi Onodera/ Brazil News
A artista contou que fazia exercícios vocais e se preparava para cumprir compromissos profissionais quando se deparou com as notícias. Apesar de estar habituada à exposição decorrente da carreira, Ivete afirmou que especulações, as quais nada têm a ver com o trabalho/música dos artistas, têm ocupado cada vez mais espaço na mídia.
"A coisa tem tomado contornos absolutamente irresponsáveis. Existe uma especulação, um interesse, uma vontade de dizer uma verdade que não é verdade, que é muito perigoso, é muito irresponsável, porque a gente está falando de pessoas, de vidas. Ainda que sejamos pessoas expostas, mas, pelo amor de Deus, expostas até que limite?", questionou.
A cantora também contestou a associação de diferentes acontecimentos de sua rotina à criação de histórias sobre sua intimidade. "A gente que está dentro da situação, que está vivendo a nossa vida, a vida é nossa, a gente não entende o porquê da criação dessas narrativas. E é um volume de mentiras, de inverdades, sobre posturas de pessoas que são importantes para nós", declarou.
Ivete ainda criticou o que ela considera uma tentativa de pressionar figuras públicas a se pronunciarem sobre assuntos particulares. "É muito louco quando esses enredos são criados a partir de uma tentativa de fazer com que pessoas que não habitualmente vêm a público falar sobre suas vidas privadas (...) sejam forçadas a contar a sua versão", afirmou ao dizer que a criação de narrativas e enredos são "grandes mentiras", que acabam se tornando "grandes verdades" para o grande público.
Ao justificar o pronunciamento, a artista explicou que costuma ignorar especulações a seu respeito. "Vocês sabem quantas coisas são ditas a meu respeito? Quantas loucuras, inclusive, que eu fico impressionada, mas que eu falo: ‘Não vale a pena’."
"Mas, quando se trata de alguém que é importante para mim, que eu conheço e que está sendo colocado numa posição que não é correta, que não é verdadeira, de posturas que não são verdadeiras, eu preciso dizer aos senhores, pelo amor de Deus, gente, tem que ter responsabilidade”, acrescentou.
Sem citar nomes, Ivete encerrou o pronunciamento com pedido: "Tem vidas envolvidas na minha vida que não têm que ser expostas. Não criem essas fantasias, porque isso é uma coisa perigosa. Trata sobre pessoas, não sobre engajamento."