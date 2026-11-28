Marina Ruy Barbosa divide o palco com IZA durante festa da Calzedonia, em São Paulo - Clayton Felizardo / Brazil News

Marina Ruy Barbosa divide o palco com IZA durante festa da Calzedonia, em São PauloClayton Felizardo / Brazil News

Publicado 28/11/2026 13:31

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, subiu ao palco e cantou ao lado de Iza durante a tradicional pool party de uma marca italiana de moda, nesta sexta-feira (27), em um casarão no Jardim América, em São Paulo. A atriz curtiu a festa em meio aos rumores de término do noivado de três anos e meio com o empresário Abdul Hadi Fares, de 42.

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Em registros do evento, Marina aparece de biquíni branco, saia brilhante da mesma cor e brincos compridos, com um microfone nas mãos. A ruiva soltou a voz acompanhada pela banda e dividiu o palco com Iza, responsável pela apresentação musical da festa.

Em registros do evento, Marina aparece de biquíni branco, saia brilhante da mesma cor e brincos compridos, com um microfone nas mãos. A ruiva soltou a voz acompanhada pela banda e dividiu o palco com Iza, responsável pela apresentação musical da festa.

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