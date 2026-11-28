Marina Ruy Barbosa divide o palco com IZA durante festa da Calzedonia, em São PauloClayton Felizardo / Brazil News
Em registros do evento, Marina aparece de biquíni branco, saia brilhante da mesma cor e brincos compridos, com um microfone nas mãos. A ruiva soltou a voz acompanhada pela banda e dividiu o palco com Iza, responsável pela apresentação musical da festa.
Polêmica envolvendo o noivado
Em meio aos rumores de separação, Marina se viu envolvida em uma disputa entre Abdul e um primo homônimo (com o mesmo nome) do empresário, relacionada ao patrimônio da família responsável pela Marabraz, rede varejista brasileira especializada em móveis. O familiar passou a cobrar publicamente a devolução do anel de noivado da atriz, avaliado em R$ 6 milhões, sob a alegação de que a joia seria uma herança da família.
Além de exigir que Marina devolvesse o anel ou depositasse o valor correspondente na Justiça, o primo fez acusações de roubo, fraude, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal contra o empresário. As acusações não foram comprovadas.
Abdul entrou com uma ação judicial contra o familiar. Em decisão provisória, o juiz Paulo Bernardi Baccarat, da 16ª Vara Cível de São Paulo, determinou que Facebook, X (antigo Twitter) e Google retirassem as publicações do ar em até 24 horas. O primo também ficou proibido de repetir as acusações, sob pena de multa diária de R$ 1 mil por publicação em caso de descumprimento.
Hasna Fares, mãe do empresário, saiu em defesa de Marina nas redes sociais e revelou que a atriz já havia se oferecido para devolver o anel.
“Marina, minha nora, te amamos como uma filha. Eu lamento muito que tudo isso esteja acontecendo e sigo em oração para que esse momento passe. Marina já se ofereceu diversas vezes para devolver o anel, que virou tanto alvo de especulação. Mas nunca aceitaríamos, porque foi dado por amor pelo meu filho, com o dinheiro que ele conquistou ao longo de muitos anos trabalhando”, declarou.
Juntos desde 2023, Marina e Abdul ainda não confirmaram publicamente o suposto término.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa