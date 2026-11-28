Dave Keuning - Reprodução/Instagram

Dave KeuningReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2026 15:33

Dave Keuning, guitarrista e um dos fundadores da banda de rock The Killers , revelou que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) grave há duas semanas.

O músico de 50 anos compartilhou a notícia na quinta-feira (26), em uma publicação nas redes sociais, na qual também tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. Segundo ele, a rápida ação da esposa foi decisiva para que recebesse atendimento médico a tempo. "Eu tive um AVC grave, e graças à ação rápida de minha esposa, eu fui direto para o hospital e para a cirurgia", disse.

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Keuning contou que um coágulo interrompeu o fluxo sanguíneo para todo o lado direito do cérebro. Quando chegou ao hospital, havia perdido a visão de um olho e os movimentos do lado esquerdo do corpo. O guitarrista passou por uma cirurgia de emergência e recebeu dos médicos uma previsão preocupante: tinha apenas 40% de chances de sobreviver e poderia ficar com sequelas permanentes. Keuning contou que um coágulo interrompeu o fluxo sanguíneo para todo o lado direito do cérebro. Quando chegou ao hospital, havia perdido a visão de um olho e os movimentos do lado esquerdo do corpo. O guitarrista passou por uma cirurgia de emergência e recebeu dos médicos uma previsão preocupante: tinha apenas 40% de chances de sobreviver e poderia ficar com sequelas permanentes.

"A primeira hora depois do AVC é crítica para chegar ao hospital. Eu tinha um coágulo sanguíneo no cérebro que cortava o suprimento de sangue de todo o lado direito do meu cérebro. Até o momento em que eu cheguei no hospital, eu estava cego de um olho e já tinha perdido toda a função do meu lado esquerdo, mas eu ainda não tinha sido capaz de perceber que estava tendo um AVC. Os médicos contaram que eu tinha 40% de chance de sobreviver e que eu teria sequelas depois".



Apesar da gravidade do quadro, o músico afirmou que se recuperou e não apresenta limitações físicas ou na fala. Em sua publicação, disse que a primeira coisa que fez ao acordar da cirurgia foi testar se ainda conseguia tocar guitarra. "Por algum milagre, estou bem", escreveu.



"Eu me sinto extremamente sortudo de estar vivo e bem, e que eu possa usar minhas mãos e meus pés e falar exatamente como antes. Eu me sinto agradecido por minha mulher, meu filho, minha filha, e todos os meus colegas de banda, com os quais eu me sinto mais próximo do que nunca", declarou.



Keuning fundou o The Killers em 2001 ao lado do vocalista Brandon Flowers. A banda ganhou projeção internacional com sucessos como Mr. Brightside e Somebody Told Me. Em 2017, o guitarrista se afastou das turnês para dedicar mais tempo à família e cuidar do desgaste provocado pela rotina de shows. Ele voltou a trabalhar com o grupo em 2021, na gravação de Pressure Machine.







