Virginia Fonseca em evento esportivo - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca em evento esportivoReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2026 20:35





Leia mais: Virginia Fonseca e Cesar Ramos trocam interação após suposto beijo



Na postagem, ela mostrou momento de bandeirada final do torneio e o visual escolhido para evento. Virgínia usou blusa franzida, de abertura frontal e decote nas costas, e uma calça de alfaiataria, em estilo all-black. Ela combinou o look com um óculos de sol e uma bolsa da Botega Venetta.



Entre os comentários na postagem, seguidores elogiaram a influenciadora e discutiram suposto affair com César Ramos. Uma internauta celebrou visual de Virginia: “Deu o nome no look hoje”. Outra comentou: “Um espetáculo e quem discordar está com inveja”. Já uma fã, reagiu à presença da criadora de conteúdo na corrida. “Você iludiu todos nós hoje, postou foto com o Zé [ex-marido de Virginia] e agora está indo ver o piloto”, postou. Virginia Fonseca , de 27 anos, compartilhou registros da final de campeonato Endurance da Porsche Cup, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste sábado (28). A publicação gerou repercussão entre os internautas, devido aos rumores de possível romance entre a influenciadora e o piloto César Ramos, de 37, um dos competidores da prova.Na postagem, ela mostrou momento de bandeirada final do torneio e o visual escolhido para evento. Virgínia usou blusa franzida, de abertura frontal e decote nas costas, e uma calça de alfaiataria, em estilo all-black. Ela combinou o look com um óculos de sol e uma bolsa da Botega Venetta.Entre os comentários na postagem, seguidores elogiaram a influenciadora e discutiram suposto affair com César Ramos. Uma internauta celebrou visual de Virginia: “Deu o nome no look hoje”. Outra comentou: “Um espetáculo e quem discordar está com inveja”. Já uma fã, reagiu à presença da criadora de conteúdo na corrida. “Você iludiu todos nós hoje, postou foto com o Zé [ex-marido de Virginia] e agora está indo ver o piloto”, postou.



Resultado do campeonato



Os vencedores da prova de 500km do campeonato automobilístico foram os pilotos Marçal Muller e Gaetano di Mauro. Já na categoria de Endurance Carrera Rookie, ganharam Bruno Garfinkel e Nicolas Costa.



Rumores de romance entre Virginia e César Ramos



Os boatos sobre um suposto envolvimento entre a influenciadora e o piloto começaram a circular entre as redes sociais após o after party do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no dia 8 de novembro. Em data, Virginia Fonseca e César Ramos teriam trocado beijos.



Com a repercussão dos rumores na internet, o piloto se pronunciou publicamente para reforçar que continua solteiro. "Só pra esclarecer: sou solteiro e faz bastante tempo. Fui a uma festa e fiz o que pessoas solteiras fazem ou podem fazer. Meus amigos eu conto na mão e eles não têm tempo pra ficar falando com jornalista caça-like. Todas as vezes que conheci alguém, fui eu quem tomou a atitude. Nunca precisei inventar história pra me provar ou promover. Troquem o foco e parem de inventar", escreveu em stories no Instagram.



Ainda nesta última semana, Fonseca e Ramos foram fotografados durante um jantar à dois, aumentando rumores sobre possível relacionamento.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna