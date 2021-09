Junior Rostirola - Foto: Arquivo Pessoal

Diretamente da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o pastor e escritor Junior Rostirola tornou-se destaque nas redes sociais nos últimos tempos, graças à notoriedade obtida por seu trabalho na orientação dos fiéis, seja nas igrejas ou nas mídias digitais. Com mais de 58 mil seguidores em sua conta no Instagram, ele se transformou em uma referência, principalmente por conta de sua linda história de vida. Após ultrapassar os traumas de infância, Junior decidiu colocar sua trajetória no livro “Encontrei um Pai”, onde relata com detalhes sobre os fortes problemas familiares que passou. Diante de tanta repercussão, a obra de Junior Rostirola já foi especulada para se tornar um filme num futuro próximo.

Ainda sobre suas obras literárias, o pastor afirma que toda a arrecadação que obtém com os livros é destinada integralmente às obras sociais da Associação Escolhi Amar. Ele decidiu não obter nenhum lucro com a venda dos materiais e quis doar tudo para o auxílio na manutenção e expansão dessas obras. Toda essa caminhada começou quando Junior conheceu e se encantou com Jesus Cristo e decidiu fundar uma igreja em 2010, com apenas 8 pessoas. Com o passar dos anos, o trabalho do pastor cresceu e atualmente ele lidera cerca de 4 mil membros, além da coordenação de mais de 600 voluntários em seus projetos sociais. Entre os programas em que coordena, estão o Acolhimento de Crianças e Adolescentes, Acolhimento de Mulheres para tratamento contra dependência química e o “Mercado Solidário”, programa de combate à fome, através de auxílios mensais para as famílias.

“Sempre procurei fazer com que a igreja não se fechasse em si, mas que pudesse atuar na sociedade sendo relevante e influenciadora. Nesses anos de história, estamos à frente da gestão de diversas iniciativas na nossa associação Escolhi Amar, como é o caso dos projetos sociais Lar da Criança Feliz e o Centro de Recuperação Feminino Conviver. Dedicamos nosso foco nessas atividades para atender o acolhimento institucional de crianças e adolescentes, de mulheres para tratamento contra a dependência química e alcoólica, além de fornecer alimento para combater a fome, dar dignidade e orientar cada cidadão. Neste último projeto, não damos apenas um sacolão, mas promovemos o desenvolvimento com as melhores escolhas, onde em seu funcionamento, cada família acessa o nosso mercado como se estivesse indo a qualquer rede de mercados da cidade. Ela faz uso de um carrinho para colocar suas compras e o pagamento é feito com a "moeda solidária" que criamos justamente para dar dignidade a cada pessoa”, relatou.

Focado em auxiliar cada vez mais brasileiros a superarem obstáculos na vida, Junior Rostirola entende que sua influência nas redes sociais é uma ferramenta crucial para impulsionar seus projetos sociais, principalmente os relacionados ao abandono. Para o pastor sênior da Igreja Reviver, dar uma condição de vida para os órfãos é uma das suas grandes prioridades por entender a importância da paternidade nos assuntos que trabalha.

“A orfandade é a causa mais traumática da nossa sociedade, pois a ausência paterna provoca abandono, rejeição, frustração e traumas emocionais. Tudo isso foram dores superadas, que hoje estão cicatrizadas, mas que durante muito tempo estavam abertas causando dor e paralisação em diversas áreas da minha vida. Acredito que se cada pai assumisse verdadeiramente sua responsabilidade junto aos seus filhos, nossa sociedade teria um convívio completamente diferente daquele que vimos atualmente. Eu superei os meus traumas de infância e encontrei a razão de viver e o propósito para minha vida. Descobri ser um filho amado de Deus e estou seguindo o meu destino”, completa Junior Rostirola.