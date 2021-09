Felipe Casas - Foto: reprodução

Felipe CasasFoto: reprodução

Publicado 18/09/2021 19:26 | Atualizado 18/09/2021 19:26

Ser conhecido no mundo dos famosos é uma tarefa muito difícil, até mesmo com o crescimento da importância dos influenciadores digitais. O curitibano Felipe Casas é um belo exemplo de exceção nesse cenário. Reconhecido como um dos grandes nomes em relações públicas da capital do Paraná, Felipe tornou-se uma referência para muitas marcas, além de sempre estar presente nos eventos mais badalados da região Sul. Recentemente, ele trabalhou no Réveillon de Carneiros e na região de Jurerê Internacional.

“Basicamente, meu trabalho é sobre conectar marcas com influenciadores e eventos com artistas e convidados certos. É tudo sobre pessoas e sobre conexões. Sempre gostei e levei jeito para trabalhar com pessoas, e meu trabalho gira em torno dessas conexões que crio. É muito gratificante ver amizades e parcerias reais surgindo através de uma conexão que eu fiz”, afirma o profissional.

A fama de Felipe Casas foi tão impulsionada pelas redes sociais que o profissional se tornou uma referência para muitos que acompanham seu trabalho nas redes sociais. Felipe acredita que as pessoas se interessam pela área após conferir a dedicação e esforço que ele entrega nas relações que possui com as marcas em ações e eventos.

“Sou um reflexo para muita gente, mostrando que com muito trabalho e as conexões certas, você consegue ser bem-sucedido aos 26 anos, e ainda ser apenas o início de um longo caminho que vem pela frente. Digo sempre que estou em busca de entender e mapear ações que maximizem a entrega já combinada com o cliente. Nunca pensei em desistir do que faço, sempre fui muito decidido e soube que me daria bem nessa área da comunicação. Foi o que eu sempre quis, sou muito realizado nesse sentido”, comenta Felipe Casas.