Mãe Neymar - Foto: reprodução

Mãe NeymarFoto: reprodução

Publicado 22/09/2021 17:11 | Atualizado 22/09/2021 18:03

Mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, submeteu ao roundgluteo, procedimento que alisa, arredonda, empina e tonifica os glúteos, além de reduzir a flacidez e as celulites dessa parte do corpo.

O método é desenvolvido pela farmacêutica esteta Natasha Ramos. De acordo com a especialista, o "roundgluteo" fortalece a produção de colágeno nos músculos do bumbum. Mãe de Neymar sempre atualizada!