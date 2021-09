Dr Lucas Firmino - Foto: reprodução

Publicado 22/09/2021 17:36

Após ser responsável pela transformação do sorriso de craques do futebol como o ex-jogador do Galo Luan Madson, o jogador Raniel Santana e o ex-treinador do Atlético Mineiro Rodrigo Santana, entre outros no Brasil e no mundo. Lucas Firmino virou alvo da atenção de milhares de pessoas que o acompanham em seu trabalho pelo Instagram, se tornando o queridinho quando o assunto é tratamento estético entre influencers e Mcs em Belo Horizonte.



Começando sua trajetória desde muito cedo, cursou odontologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), local que se interessou em trabalhar com a mais avançada tecnologia robótica de escaneamento intraoral 3D e impressão de dentes em porcelana, se especializar cada vez mais e se tornando referência no Brasil e no mundo.

Com destaque conquistado ainda estudante, logo após se formar na UFMG, Lucas Firmino se dedicou ainda mais e fez especialização e mestrado em prótese dentária pela faculdade São Leopoldo de Mandic em Campinas SP, e fora do país com pós-graduação na Alemanha e EUA. Com toda essa expertise percorreu centenas de cidades do país ministrando cursos e palestras compartilhando dos seus conhecimentos.

Não se contentando em apenas palestrar, em 2015 abriu sua primeira clínica Dentari, como franquia presentes nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Seus atendimentos não se restringem apenas no país, oferecendo atendimentos nos Estados Unidos e na Europa para brasileiros que estão fora do Brasil e interessados no seu trabalho.



“ Eu sempre fui um cara quieto, me dediquei para ser grande e buscando sempre um resultado de transformação na vida das pessoas, por esse motivo que escolhi a odontologia focando na área da estética porque percebi que o nível de transformação nas vida das pessoas era mais e mais presente” afirma o Dr Lucas Firmino.



Dr. Lucas Firmino é o Dentista por trás do Sorriso perfeito das estrelas do Funk Mineiro

Responsável pela transformação do sorriso de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, Dr Lucas Firmino se tornou o favorito quando o assunto é devolver a autoestima e reposicionar a imagem através do destaque do sorriso perfeito. Mcs e influencers de Belo Horizonte, chegam até o dentista em busca dessa transformação, como no caso do Mc Zaquim que conheceu o trabalho do dentista Dr Lucas Firmino através de um amigo enquanto estava em uma festa com um amigo que tinha sido atendido pelo dentista, “olhei para o sorriso do meu amigo e fiquei intrigado em conhecer mais sobre o responsável, nesse momento entrei no Instagram para ter contato com o Dr Lucas, e pedi que ele transformasse meu sorriso também”.

Mc Zaquin se tornou febre nas redes sociais e no mundo da música através do seu sucesso Ô Moça que ganhou as rádios do país. Dono de outros sucessos que estão bombando no TIktok, com dancinhas virais e conquistando milhares de jovens, através do seu estilo e carisma. “Ter meu sorriso transformado pelo Dr Lucas Firmino foi uma experiência sensacional, conquistei um sorriso mais confiante e branquinho do jeito que sempre desejei”, afirma Mc zaquin.



O Dr Lucas Firmino define hoje que seu diferencial entre outros dentistas é “Não tenho dúvida que é a qualidade e o melhor custo benefício, ou seja, eu busco entrego a melhor qualidade e excelência. Em todo tratamento temos a melhor tecnologia para entregar o melhor resultado, com a maior qualidade por um custo benefício que é acessível para todo mundo que tem essa transformação do sorriso. Meu lema é, não descansamos até entregar o trabalho final perfeito para cada paciente”.

Entre tantos dentistas no Brasil, Dr Lucas Firmino se destaca entre os demais e se torna referência na sua profissão.