Com apenas 12 anos de existência, as criptomoedas já fizeram inúmeros milionários ao redor do planeta e atraíram diversos investidores, muitos deles famosos e com fortunas consolidadas. De acordo com o CEO da Holding Group AIS, Antônio Neto, à qual pertence a Braiscompany, a maior holding de tecnologia blockchain da América Latina, o motivo é a alta rentabilidade deste ativo que se mantém atraente mesmo com flutuações.

“O mercado de criptomoedas movimenta ao dia cerca de 2 trilhões de dólares, por isso conta com grandes e influentes investidores no mercado, como grandes empresas e pessoas famosas. Devido ao constante crescimento do mercado, a tendência é que mais famosos comecem a fazer parte dele, o que ajudará a popularizar ainda mais o investimento.", explica Neto.



Confira a lista dos famosos que decidiram investir nas criptomoedas

Gisele Bündchen e Tom Brady - A ex-top model gaúcha e o jogador de futebol americano recentemente tornaram-se acionistas da exchange norte-americana FTX. O casal fez um acordo conhecido como “Media for Equity” e ganharam ações em troca de serem embaixadores da Exchange. Eles também receberão bônus pela sociedade, que serão pagos em criptomoedas. Além disso, Gisele atuará como um consultora da FTX para iniciativas ligadas ao meio ambiente e causas sociais.



50 Cent - O rapper tem uma excelente história envolvendo bitcoins. Em 2014 ele lançou o álbum “Animal Ambition” e seus fãs puderam comprá-lo com bitcoins, que na época valiam cerca de 2.500 dólares. Devido à falta de popularização da criptomoeda, o rapper esqueceu que possuía o ativo e só lembrou em 2018. Quando foi olhar sua carteira, 50 Cent possuía alguns milhões de dólares neste investimento.



Myke Tyson - O grande nome do boxe é também um grande entusiasta das criptomoedas. Tyson fez uma parceria com a Bitcoin Direct e possui máquinas que permitem comprar bitcoins com dinheiro ou cartão de débito em Las Vegas. O ex-atleta também tem planos de criar seu próprio aplicativo de carteira cripto para celular.



Lionel Messi - O jogador recentemente foi destaque por ter uma porcentagem da sua contratação para o time francês Paris Saint-Germain paga com criptomoedas, mas sua história com este ativo é bem anterior à ida ao PSG. O argentino, além de ser investidor, foi garoto propaganda da SirinLabs, empresa do mundo cripto que lançou a linha Finney de Smartphones, com sistema operacional que permite acesso seguro à rede blockchain.



Emílio Surita - o apresentador brasileiro se declarou investidor deste ativo e afirmou ter ficado milionário desta forma. Ele começou a investir em 2010, quando o bitcoin valia centavos de dólar.



Daniel Zuckerman- o humorista começou a investir em 2009 e foi ele que incentivou Surita a entrar neste rol de investidores. Ele não revelou quanto ganhou, apenas afirma que lucrou bastante.